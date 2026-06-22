تشریح نتایج مذاکرات سوییس از سوی وزیر امور خارجه
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس نتایج مذاکرات روز گذشته در سوییس را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس در تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته با میانجیگری پاکستان و قطر نوشت: میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفتهای بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از داراییهای مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.
اولین آزمون واقعی: واحد رفع درگیریها در لبنان.