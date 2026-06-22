از زمین فوتبال تا میز مذاکره هدف دفاع از عزت و افتخار مردمان عزیزمان است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با درج تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط علیرضا بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک و در حالیکه دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می‌کنند، در پیامی شبکه ایکس نوشت:

از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما برای ایرانیان برمی‌داریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.

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