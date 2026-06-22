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عراقچی:

از زمین فوتبال تا میز مذاکره هدف دفاع از عزت و افتخار مردمان عزیزمان است

از زمین فوتبال تا میز مذاکره هدف دفاع از عزت و افتخار مردمان عزیزمان است
کد خبر : 1802685
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سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با درج تصویری گرافیکی، به مسابقه شب گذشته تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل بلژیک در چارچوب مسابقات جام جهانی 2026 واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،   سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با درج تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط علیرضا بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک و در حالیکه دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می‌کنند، در پیامی شبکه ایکس نوشت:
از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما برای ایرانیان برمی‌داریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.

از زمین فوتبال تا میز مذاکره هدف دفاع از عزت و افتخار مردمان عزیزمان است

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