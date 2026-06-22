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بیانیه مشترک ایران و آمریکا در زوریخ؛ توافق بر نقشه راه ۶۰ روزه برای رسیدن به توافق نهایی
ایران و آمریکا در پایان دور نخست گفتوگوهای زوریخ با انتشار بیانیهای مشترک از دستیابی به پیشرفتهای اولیه، تشکیل کمیته عالی نظارت بر مذاکرات و توافق بر سر نقشه راهی ۶۰ روزه برای رسیدن به توافق نهایی خبر دادند؛ توافقی که همزمان با آغاز گفتوگوهای فنی، سازوکارهایی برای جلوگیری از تنش در تنگه هرمز و نظارت بر آتشبس لبنان را نیز در بر میگیرد.
به گزارش ایلنا، بیانیه مشترک دور اول گفتوگویی ایران و آمریکا در زوریخ منتشر شد که به شرح زیر است:
دور گفتوگوهای سطحعالی در چارچوب «یادداشت تفاهم اسلامآباد» با مشارکت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و دو طرف میانجی، یعنی دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان، در بورگناشتوک سوئیس به پایان رسید.
روز نخست نشست دریاچه لوسرن در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد. پیشرفتهای امیدوارکنندهای حاصل شده است که از جمله آن میتوان به ایجاد سازوکاری برای ادامه گفتوگوهای فنی اشاره کرد.
بر مبنای یادداشت تفاهم، طرفها با تشکیل یک «کمیته عالی» موافقت کردند که مسئولیت نظارت سیاسی بر روند میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. مذاکرهکنندگان ارشد بهطور منظم به کمیته عالی گزارش خواهند داد و هدایت کارگروههای متمرکز بر موضوعات هستهای، تحریمها و نیز کارگروه نظارت و حلوفصل اختلافات را برای تضمین اجرای مؤثر یادداشت تفاهم و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات بر عهده خواهند داشت.
کمیته عالی بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف مدت ۶۰ روز به توافق رسیده است؛ امری که زمینه را برای آغاز فوری گفتوگوهای فنی بیشتر فراهم میکند. افزون بر این، برای دوره زمانی مذکور در بند ۵ یادداشت تفاهم، یک خط ارتباطی میان طرفها ایجاد شده است تا از بروز حوادث و سوءتفاهمها جلوگیری شود و عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز تضمین گردد.
همچنین طرفها با ایجاد یک «واحد کنترل منازعه» میان خود و جمهوری لبنان، با تسهیلگری میانجیها، موافقت کردند تا پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان مطابق با مفاد یادداشت تفاهم تضمین شود. گفتوگوهای فنی درباره تمامی موضوعات تا پایان هفته در مجموعه بورگناشتوک ادامه خواهد یافت.
طرفهای میانجی به تلاشهای حداکثری خود ادامه خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که مذاکرات همچنان در فضایی سازنده پیش میرود و هدف دستیابی به یک توافق نهایی محقق شود.
دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان مراتب قدردانی صمیمانه خود را از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بهسبب پایبندی مستمر آنان به دیپلماسی و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه ابراز میکنند. طرفهای میانجی همچنین از شرکا و متحدان بهخاطر حمایت مستمر و مشارکت ارزشمندشان در روند جاری مذاکرات تقدیر می نمایند.