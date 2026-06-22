آقاپور در گفتوگو با ایلنا:
حفظ انسجام میان رهبری و دولت برگ برنده ایران در سطح بینالمللی است/ باید وارد دوره اقتصاد تهاجمی شویم
معاون رئیسجمهور با دفاع از تفاهم اخیر ایران و آمریکا، آن را «سندی اقتصادی» برای کاهش فشارهای معیشتی، جذب سرمایه و رونق تولید دانست و با انتقاد از حملات سیاسی به دولت و تیم مذاکرهکننده تأکید کرد که کشور باید از «اقتصاد مقاومتی» عبور کرده و وارد مرحله «اقتصاد تهاجمی» شود.
معصومه آقاپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به اینکه این روزها علیرغم توصیههایی که برای حفط وحدت و انسجام میشود جریانی تمام تلاش خود را برای موضعگیری علیه رئیسجمهور، دولت و هیات مذاکرهکننده از جمله آقای قالیباف به کار گرفته است دلیل این رویکر با وجود حمایتهای رهبری چیست، گفت: تفاهمی که امضا شد و انشاءالله به توافق پایدار منجر شود، یک ضرورت برای کشور است و صرفا یک بیانیه سیاسی نیست؛ بلکه یک سند اقتصادی است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه قرن جدید، قرن اقتصاد است، بیان کرد: این قرن جدید بهخصوص برای ایران که در جایگاه ب این برجستهای قرار دارد، بسیار مهم است، چراکه کشور ما جایگاه کریدورها است. ما بابت مزیت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی که داریم میتوانیم نقش خیلی ارزندهای را بازی کنیم.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید، یادآور شد: عزت، حکمت و مصلحت سه موردی که سرلوحه رهبر شهیدمان بود و ایشان درباره این سه مولفه تاکید کردند که در بندهای این تفاهمنامه کاملا رعایت شده است و ما باید تلاش کنیم که انشاءالله این اتفاق خوب برای کشور بیفتد.
حفظ انسجام میان رهبری و دولت برگ برنده ایران در سطح بینالمللی است
آقاپور با بیان اینکه حفظ انسجام میان رهبری و دولت برگ برنده ایران در سطح بینالمللی است، عنوان کرد: هرچه این سطح هماهنگی بالاتر میرود، هزینه نااطمینانی در اقتصاد در کشور به حداقل میرسد، چراکه بازارها و اقتصاد همیشه به زبان اعتماد پاسخ میدهند و تفاهم در حاکمیت باعث ثبات اقتصادی میشود.
وی درپاسخ به اینکه چه توصیهای برای افرادی که این روزها چنین همجههایی را به رئیسجمهور و تیم مذاکرهکننده وارد میکنند دارید، گفت: یکی از توصیههایی که میتوانم واقعا تأکید کنم که سرلوحه همه عزیزان باشد و بتوانیم انشاءالله این برهه را با بهترین شکل بگذرانیم، این است که «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا».
چهار ستون اصلی تفاهم؛ مهار تورم تا افزایش اشتغال
معاون رئیسجمهور تاکید کرد: هر توافقی که به کاهش فشار اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم منجر شود، قطعا در راستای منافع ملی است و ما باید این وحدت را حفظ کنیم تا بتوانیم به این اهداف ارزشمندمان برسیم.
وی درباره اینکه چقدر ضرورت دارد مسئولان این روزها بیش از گذشته به مردم رسیدگی کنند، اظهار داشت: اهداف دولت در این تفاهم روی چهار ستون استوار شده است؛ مهار تورم، جذب سرمایه، حمایت از تولید و افزایش اشتغال است.
آقاپور خاطرنشان کرد: اثر مستقیم این تفاهم، اولین نشانههایش که در کوتاهمدت خود را نشان خواهد داد کاهش و ثبات بیشتر نرخ ارز است. دومین اثرش افزایش صادرات نفت و افزایش درآمد دولت است. سوم اثر آن رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. همچنین از همه مهمتر کاهش هزینه مبادلات و بهبود فضای کسب و کار است که اینها جزو ضرورتهای اصلی در شرایط فعلی کشور است. همه این موارد هم در چهار ستون مهم این تفاهمنامه ملی گنجانده شده است.
وی تاکید کرد: ما با وفاق و وحدت خودمان، سرعت قطار تفاهم را باید بیشتر کنیم تا با سرفرازی، حکمت، عزت و مصلحت این اتفاق خوب برای کشورمان بیفتد.
شایعات درباره منابع آزادشده را از بانک مرکزی پیگیری کنید
آقاپور در پاسخ به اینکه از روز امضاء تفاهم تا به امروز خبرهایی منتشر میشود مبنی بر اینکه یکسری پولهای بلوکه شده ایران آزاد شده است یا مثلاً یکسری منابع مالی و اقتصادی نصیب ایران شده آیا این اتفاقات رخ داده و یا در حد شایعه است، بیان کرد: این سوالها را حتما باید از بانک مرکزی پرسید و موثقترین اخبار از طریق بانک مرکزی به اطلاع مردم خواهد رسید. به شایعات نباید اصلا گوش داد. همه صحت و آمار همه این موارد مطمئن باشید از طریق دولت چهاردهم و نماینده اصلی دولت در این زمینه یعنی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
اعتماد، بزرگترین ذخیره ایران است
وی درباره اینکه امروز مطرح میشود در پاسخ به همراهی مردم در روزهای سخت و دشوار کشور همه ارکان نظام سعی میکنند در راستای رضایتمندی مردم به نوعی رویکردها و منش گذشته خود را تغییر دهند، اما مشاهده میکنیم بعضی از نهادها و سازمانها در کشور از جمله صدا و سیما همچنان مقاومت میکنند و نمیخواهند از رویههای گذشته خوددست بردارند، گفت: یکی از نظراتی که در این شاخه دارم این است که بزرگترین ارزش و ذخیره ایران، اعتماد است و ما با تفاهمی که امضا کردیم اعتماد جهانی را به ایران برگرداندیم. اعتماد در واقع موتور محرکه آیندهنگری و توسعهمحوری است.
معاون رئیسجمهور تاکید کرد: این اعتماد چگونه ایجاد میشود؟ با امنیت، ثبات و آینده قابل پیشبینی به وجود میآید و هر ارگانی که خدشهای به تقویت این اعتماد وارد کند، قاعدتا باعث افزایش هزینههای اجتماعی در کشور میشود.
وی ادامه داد: بیایید به هم اعتماد کنیم، روی یک محور حرکت کنیم و هدف اصلیمان اول رضایت خدا و رهبری و امام خامنهای باشد تا بتوانیم این پایداری را به کشور برگردانیم. ما نباید به این درخت تنومندِ اعتماد میان مردم و حاکمیت ضربه وارد کنیم و هر کسی که باعث شود این اعتماد خدشهدار شود، قاعدتا از روی ناآگاهی است.
باید از اقتصاد مقاومتی عبور کنیم و وارد اقتصاد تهاجمی شویم
آقاپور تاکید کرد: در حال حاضر در شرایط چرخش اقتصادی هستیم و باید در آستانه این بزرگترین تغییر، حواسمان به این باشد که بتوانیم این هدف را به نتیجه برسانیم. دوران اقتصاد مقاومتی که فقط صرف اقتصاد مقاومتی باشد تا حدی در دوران جنگ انجام شده است؛ امروز ما باید وارد دوره اقتصاد تهاجمی شویم.
وی با مطرح کردن این سوال که اقتصاد تهاجمی به چه معنا است، بیان کرد: یعنی اینکه ما بتوانیم از موقعیتهایی که در شرایط اقتصادی در این تفاهم برای ما ایجاد میشود بیشترین استفاده را کنیم. پیامهای کلیدی اقتصاد تهاجمی شامل ثبات اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، توسعه تجارت منطقهای و افزایش اشتغال و رشد تولید است.