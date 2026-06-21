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محسن رضایی:

آمریکا از سر استیصال خواستار مذاکره شده است

آمریکا از سر استیصال خواستار مذاکره شده است
کد خبر : 1802264
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فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه دشمن نشان داده عهدشکن است، تصریح کرد: باید مراقب بود؛ هرگونه خوش‌بینی با سوءاستفاده دشمن همراه می‌شود.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«آمریکا قرار بود با راهبرد «صلح از طریق قدرت» ایران را وادار به تسلیم کند؛ حالا که شکست خوردند، از سر استیصال اصرار به مذاکره دارند. اما دشمن نشان داده که عهدشکن است. باید مراقب بود؛ هرگونه خوش‌بینی مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد.»

 

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