آمریکا از سر استیصال خواستار مذاکره شده است

به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«آمریکا قرار بود با راهبرد «صلح از طریق قدرت» ایران را وادار به تسلیم کند؛ حالا که شکست خوردند، از سر استیصال اصرار به مذاکره دارند. اما دشمن نشان داده که عهدشکن است. باید مراقب بود؛ هرگونه خوش‌بینی مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد.»

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