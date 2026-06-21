به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در یادداشتی نوشت:

هواپیمای قالیباف اگر بی اذن ولی فقیه پریده باشد خودم با دوش پرتاب می‌زدمش!

لندنیِ احمق خیال می‌کند هواپیمای "سرباز قالیباف" می تواند بی اجازه امام از تهران بلند شود ! اگر اینطور بود ؛ یکیش خودم که از نوجوانی و از سال ۶۶ با دوش پرتابِ سهند در سلیمانیه ی عراق آشنا هستم ؛ نوع پیشرفته اش را تهیه می کرده و در آسمان تهران کار را تمام می کردم !

برخی سوپر انقلابی‌ها چقدر بدبخت شدند که توعه مجاور ام آی سیکس به آنها در نقاب حمایت از رهبری به آنها فراخوانِ قیامِ قالیباف برگرد میدی؟!

مگر تو نبودی جلوی دوربین خامنه‌ای مظلوم را مسئول کشتار دی ماه معرفی کردی و گفتی باید از حکومت کنار برود !؟یادته با برخی نمایندگان خامِ تهران رو هم ریخته بودید و می گفتید ساختار فاسد است و کمپین استعفا و ترک پارلمان راه انداخته بودید؟!

ای بیچاره ! ایرانیان مبعوث شدند؛ بقول امام شهید که ثمره بعثتِ عصرِ حجاز را سه گانه الف)‌ تربیت معنوی ب) تربیت عقلانی ج) تربیت قانونی تفسیر فرموده بودند ، باز گشت به هرج و مرج و بحث ارتجاعی جلیلی قالیباف زاکانی و دیگر در ملت اثر ندارد ؛ قالیباف هم چون سرباز ولایت فقیه است برای ما اعتبار دارد همین ! مذاکره و سویس و قطر و عمان و اسلام آباد بهانه است تدابیر امام نشانه است !بدون تدابیر امام مذاکره مشروعیت ندارد

وانگهی تفاهم به توافق هم تبدیل شود یا نشود ترامپ حتی یک روز از عمرش باقی مانده باشد هم چهار بار اعدام به ایرانیان بدهکار است و هرگز پرونده ی اعدامش از روی میز ایران کنار نخواهد رفت !

مجتبی زارعی

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