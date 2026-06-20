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واکنش معاون حقوقی وزارت امور خارجه به محدودیت استرالیا علیه پزشکان منتقد جنایات صهیونیست‌ها

واکنش معاون حقوقی وزارت امور خارجه به محدودیت استرالیا علیه پزشکان منتقد جنایات صهیونیست‌ها
کد خبر : 1802033
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معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به محدودیت‌های اعمالی از سوی دولت استرالیا علیه پزشکان منتقد درباره جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «در استرالیا، تلاش برای تحمیل هزینه‌های شغلی مانند ممنوعیت و محدودیت علیه پزشکان منتقد درباره جنایات رژیم صهیونیستی، حمله به آزادی بیان حرفه‌ای و وجدان پزشکی است. نفرت‌پراکنی یک چیز است؛ دفاع از کودکان کشته‌شده و بیمارستان‌های بمباران‌شده چیز دیگر.»

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