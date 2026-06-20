به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «در استرالیا، تلاش برای تحمیل هزینه‌های شغلی مانند ممنوعیت و محدودیت علیه پزشکان منتقد درباره جنایات رژیم صهیونیستی، حمله به آزادی بیان حرفه‌ای و وجدان پزشکی است. نفرت‌پراکنی یک چیز است؛ دفاع از کودکان کشته‌شده و بیمارستان‌های بمباران‌شده چیز دیگر.»