ثبتنام داوطلبان مراسم پیادهروی اربعین از ۹ تیرماه آغاز میشود
ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره یک خود برای اربعین سال ۱۴۰۵، آغاز ثبتنام داوطلبان شرکت در مراسم اربعین امسال در سامانه «سماح» را از سهشنبه نهم تیر اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«مثلی لایبایع مثله»
بسمه تعالی
ستاد مرکزی اربعین حسینی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین (ع) و شهادت عاشورایی عبد صالح خدا، رهبر حکیم و فرزانه ملت عزیز ایران و پیشوای امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رحمتاللهعلیه)، به اطلاع متقاضیان زیارت اعتاب مقدسه در ایام اربعین حسینی میرساند:
۱. ستاد مرکزی اربعین در سال ۱۴۰۵ در تأسی از رهنمودهای امام شهید امت، برنامهریزی لازم به منظور برگزاری سفری «سهل، ایمن. ارزان و عزتمندانه» را سرلوحه خود قرار داده است.
۲. آغاز ثبتنام داوطلبان شرکت در مراسم معنوی اربعین ۱۴۰۵ در سامانه «سماح» به آدرس الکترونیکی www.samah.haj.ir از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۴/۹ مقارن با ۱۵ محرم سال ۱۴۴۸هجری قمری اعلام میشود.
۳. به منظور بهرهمندی از هرگونه خدمات ضروری، دریافت ارز زیارتی، حمل و نقل، بیمه و... برای زوار اربعین، ثبتنام در سامانه سماح الزامی است؛ لذا زائران محترم در موعد مقرر نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام کنند.
۴. عملیات اعزام زائران گرامی از سوم مردادماه همزمان با دهم ماه صفر آغاز، و تا ۱۵ مردادماه همزمان با ۲۲ ماه صفر اعلام میشود.
۵. پوشش بیمهای زائرین توسط شرکت بیمه ایران در مدت زمان ایام اربعین ۱۴۰۵ ارائه میشود.
۶. ثبتنام در سامانه سماح با پرداخت حق بیمه و پس از دریافت تأییدیه (کد رهگیری)، بیمهنامه و کارت شناسایی زائر، پایان مییابد.
۷. لازم به ذکر است کلیه اطلاعرسانیهای رسمی این ستاد در پیامرسانهای داخلی از طریق آدرس setadarbaeen_ir@ انجام میشود.
۸. توجه به توصیههای مندرج در سامانه سماح برای تمامی متقاضیان شرکت در مراسم اربعین، مورد تأکید ستاد مرکزی اربعین است.»