خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی پیش؛

هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» راهی سوییس شد

هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» راهی سوییس شد
کد خبر : 1802020
لینک کوتاه کپی شد.

هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» دقایقی قبل راهی زوریخ سوئیس شد.

به گزارش ایلنا، هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف راهی زوریخ سوئیس شد.

سیدعباس عراقچی وزیر خارجه، علی باقری معاون بین الملل دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رییس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب آبادی و اسماعیل بقایی معاونین وزیرخارجه و ... دیگر اعضای هیئت اعزامی کشورمان را تشکیل می‌دهند.

بنابر اعلام بقایی سخنگوی هیات مذاکره کننده «میناب ۱۶۸»، این سفر جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است و هر توافق و تفاهمی وقتی محک می خورد که زمان اجرای آن رسیده باشد.‌

بقایی تاکید کرد: باتوجه به تجربه ای که از بدعهدی طرف مقابل داریم باید بصورت جدی تعهدات آن‌ها را مطالبه کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی