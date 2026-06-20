دقایقی پیش؛
هیئت ایرانی «میناب ۱۶۸» راهی سوییس شد
هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» دقایقی قبل راهی زوریخ سوئیس شد.
به گزارش ایلنا، هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف راهی زوریخ سوئیس شد.
سیدعباس عراقچی وزیر خارجه، علی باقری معاون بین الملل دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رییس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب آبادی و اسماعیل بقایی معاونین وزیرخارجه و ... دیگر اعضای هیئت اعزامی کشورمان را تشکیل میدهند.
بنابر اعلام بقایی سخنگوی هیات مذاکره کننده «میناب ۱۶۸»، این سفر جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است و هر توافق و تفاهمی وقتی محک می خورد که زمان اجرای آن رسیده باشد.
بقایی تاکید کرد: باتوجه به تجربه ای که از بدعهدی طرف مقابل داریم باید بصورت جدی تعهدات آنها را مطالبه کنیم.