به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته می‌باشد.

تاکید می‌گردد تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد.»

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