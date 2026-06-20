نیروی دریایی سپاه:
شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته میباشد.
تاکید میگردد تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد.»