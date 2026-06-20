به گزارش خبرنگار ایلنا اسماعیل بقایی گفت:سفر پیش‌بینی‌شده برای روز جمعه برای امضای یادداشت تفاهم امضا بود. یادداشت تفاهم به صورت دیجیتال امضا شد بنابراین فوریت برگزاری این جلسه وجود نداشت.

وی ادامه داد: این سفر برای پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است. هر تفاهمی در زمان اجرا محک می خورد ما با توجه به بدعهدی که از طرف مقابل داریم باید در زمان اجرا محکم مطالبه کنیم.

بقایی گفت: طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی مشروط به شروع و تداوم اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است.

وی ادامه داد: این مشروطی که به دلیل عدم پایبندی طرف مقابل هنوز محقق نشده و این سفر دقیقا برای روشن شدن نحوه ایفای این تعهدات صورت می‌گیرد.

وی گفت: بند اول یادداشت تفاهم، یعنی «خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان»، اصلی‌ترین رکن تعهدات متقابل است. در حالی که ایران به تعهدات خود پایبند بوده، طرف مقابل موظف بود رژیم صهیونیستی را به توقف آتش در لبنان وادار کند، اما با کوتاهی در این زمینه، تفاهم را صریحاً نقض کرده است.

وی گفت: اگرچه در بخش خاتمه محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز اقداماتی صورت گرفته، اما این یادداشت تفاهمنامه یک «بسته واحد» است. لذا نقض بند اول به معنای زیر سؤال رفتن کل توافق است و اگر طرف مقابل فوراً تدابیر لازم را اتخاذ نکند، کلیت تفاهم دچار مشکل جدی خواهد شد. بند یک تفاهم مهمترین بخش تفاهم است و طرف مقابل باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: ایران این یادداشت تفاهم را پس از چندین هفته مذاکرات بسیار فشرده، دیپلماسی نفس‌گیر با تلاش میانجی‌های بین‌المللی، اثبات حسن نیت تهران و مهم‌تر از همه، به پشتوانه تجلی قدرت میدانی و انسجام ملی به نتیجه رسانده است؛ لذا ما تعهدی را امضا نکرده‌ایم که در نطفه عقیم بماند یا ضمانت اجرایی نداشته باشد. قاعدتاً برای عملیاتی شدن بند بند این سند، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: منطق حاکم بر سیاست خارجی ایران کاملاً روشن است: «تعهد در برابر تعهد و اقدام در برابر اقدام». پایداری این توافق منوط به رفتار طرف مقابل است.

بقائی تصریح کرد: در صورتی که دشمن از ایفای تعهدات مصرح خود سر باز بزند یا در مسیر اجرای آن دست به کارشکنی بزند، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های راهبردی خود، حتماً تدابیر متقابل، پشیمان‌کننده و قاطع را اتخاذ خواهد کرد.

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