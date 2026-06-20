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قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء: تنگه هرمز بسته شد

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء: تنگه هرمز بسته شد
کد خبر : 1802003
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قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در واکنش به نقض عهد دشمن درقبال لبنان از بسته شدن تنگه هرمز به روی شناورها خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا، متن کامل بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ(۱۲ توبه)

نظر به بدعهدی‌ و پیمان‌شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامهپایان جنگ، و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بی‌رحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام می‌دارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.

متذکر می‌گردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز گام‌های بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.

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