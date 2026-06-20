سپهوند در گفتوگو با ایلنا:
تهدید رئیسجمهور با ادبیات «پدرت را درمیآوریم» مشمئزکننده است/ ریشه هیاهوی اقلیت پر سر و صدا در جای دیگری است
برخی در داخل همراه با نتانیاهو، دو لبه یک قیچی علیه منافع ملی هستند
رضا سپهوند با انتقاد از تهدیدهای مطرحشده علیه رئیسجمهور پس از تفاهمنامه ایران و آمریکا گفت: جریانی که امروز به پزشکیان، قالیباف و عراقچی حمله میکند، اقلیتی پر سر و صداست که اقداماتش نه در جهت منافع ملی، بلکه در راستای منافع شخصی و انتخاباتی است.
رضا سپهوند در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تفسیر پیام اخیر رهبر انقلاب از سوی یک عده و اینکه برخی تریبونها ضمن تشدید هجمهها علیه رئیسجمهور حتی اقدام به تهدید پزشکیان کردهاند، گفت: نخست آنکه ما در طول دو دهه گذشته حتی در جریان برجام شاهد مذاکراتی میان ایران و آمریکا بودهایم که در تمامی این موارد، مذاکرات با اجازه رهبر شهیدمان انجام شد، این دوره هم با استجازه رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای این گفتوگوها انجام شده است. بدین معنا که دولتهای ما در ادوار مختلف هیچگاه بدون اجازه نظام، رهبری و شورای عالی امنیت ملی وارد مذاکره نشدهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات میان ایران و آمریکا در طول جنگ رمضان، عنوان کرد: در موارد اخیر و جنگ رمضان، تمامی مذاکرات زیر نظر رهبری و شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و در ماجرای تفاهمنامه هم شاهد بودیم که با اکثریت مطلق که تنها یک نفر با آن مخالفت داشت، این تفاهمنامه تصویب و امضا شد.
وی با بیان اینکه پیام رهبری هم بر این مبنا بود که ما به مذاکرهکنندگان خود اعتماد داریم، خاطرنشان کرد: آنچه مطرح شد، تذکری نسبت به بدعهدیهای آمریکا بود که در برجام نمود پیدا کرد و همچنین در جریان چند مذاکره قبلی هم مشاهده شد که در حین مذاکرات به کشور ما حمله کردند در واقع رهبری در این خصوص هشداری را مطرح کردند؛ در غیر این صورت، رئیسجمهور با اجازه رهبری و با تصویب شورای عالی امنیت ملی این اقدام را انجام دادهاند.
سپهوند تاکید کرد: آقای قالیباف هم با اجازه رهبری رئیس تیم مذاکرهکننده ایران بوده و برای مذاکره به پاکستان سفر کردهاند. بنابراین هیچ دلیلی برای تحقیر مذاکرهکنندگان وجود ندارد.
وی یادآور شد: پیش از این هم گفتهام و اکنون هم میگویم که در این کشور، طی چند دهه گذشته، جریانی وجود داشته که حیات آن در ایجاد سر و صدا و مخالفتهایی بوده که منافع ملی ما را دائما به خطر انداختهاند. این افراد در جریان مذاکرات اخیر دقیقا با نتانیاهو همصدا شدند. بدین معنا که زمانی که نتانیاهو برای برهم زدن تفاهمنامه به ضاحیه بیروت حمله کرد، این افراد هم در داخل به رئیسجمهور، آقای قالیباف و آقای عراقچی حمله کردند. این افراد همراه با نتانیاهو، دو لبه یک قیچی علیه منافع ملی هستند و حیات آنان در سر و صدا و بلوای سیاسی خلاصه میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توهینهایی که امروز هم نسبت به رئیس جمهور مطرح میکنند، حقیقتا خارج از شأن یک جریان سیاسی است. این افراد در اقلیت قرار دارند؛ این هیاهوها هم بیش از آنکه ریشه در دغدغههای ملی داشته باشد، ناشی از آن است که دیگر اعتمادی به آنان در مشارکت و تصمیمگیریهای سیاسی وجود ندارد. سر و صدای این افراد صرفا در راستای منافع شخصی و جریانی خودشان است.
وی با اشاره به اینکه سروصدای این جریان اقلیت و اقداماتشان نه در جهت منافع ملی است و نه در راستای منافع مردم، بیان کرد: آنان گاهی به دلیل نوسانات و مشکلات اقتصادیای که در جریان جنگ و تحریمها ایجاد شده است، بر موج نیازهای مردم سوار میشوند و از این طریق میکوشند خود را دلسوز مردم نشان دهند؛ اما ماهیت آنان برای ملت ایران هم روشن شده است.
سپهوند گفت: توهینهایی که به رئیسجمهور میکنند البته از منظر قانون اساسی و قوانین حقوقی و مدنی هم مجاز نیست و در راستای منافع شخصی و گروهی خودشان است. این افراد از هماکنون و حتی پیش از جنگ، طبل انتخابات را به صدا درآوردهاند؛ هم برای انتخابات ریاستجمهوری آینده و هم برای انتخابات شوراها. در غیر این صورت، یک نماینده مجلس، رئیس حزب یا دبیر یک حزب و شخصیتهایی که به هر حال در این نظام دارای مسئولیت بودهاند یا خواهند بود، نباید از چنین ادبیاتی استفاده کنند. این ادبیات که میگویند «پدرت را درمیآوریم»، بسیار سخیف و مشمئزکننده است؛ ادبیاتی که حتی از زبان دشمنان ما هم شنیده نمیشود.
وی در پاسخ به اینکه مطابق پیام رهبری، آقای رئیسجمهور مسئولیت کامل این تفاهمنامه را بر عهده گرفتهاند. ارزیابی شما از این موضوع چیست، گفت: نخست آنکه آقای پزشکیان شخصیتی شفاف دارند و بدون پردهپوشی، در مقاطع مختلف طی دو سال گذشته این ویژگی را نشان دادهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پذیرش این مسئولیت هم اقدامی بسیار دشوار و سنگین است و ایشان به عنوان رئیس قوه مجریه، به هر حال باید طرف مذاکره با آمریکاییها باشند و برای امضای تفاهمنامه، مطابق قانون اساسی، این مسئولیت را بپذیرند. این اقدام آقای رئیسجمهور کار بسیار مهمی است و رهبری هم این اجازه را به ایشان دادهاند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، رهبری بارها تأکید کردهاند که اختلافات و اختلافنظرها نباید به تقابل و تنازع تبدیل شود. این تذکر را به این جریانها دادهاند؛ اما متأسفانه برخی افراد خود را فراتر از فرمایشات رهبری میدانند.
سپهوند بیان کرد: این افراد به جای آنکه در مسیر رهبری حرکت کنند و پشت سر ایشان باشند و از مسئولان نظام، بهویژه در این موضوع، حمایت به عمل آورند، بلعکس تقابل با رئیسجمهور و رئیس قوه مقننه را برگزیدهاند. این مسئله به دلیل فعالیتهای انتخاباتی آنان است، نه از سر دلسوزی برای منافع ملی و نه به دلیل آنکه تاکنون در این مسیر حرکت کرده باشند. آنان صرفا بر پایه مشکلاتی که در دوران پس از جنگ و همچنین در جریان جنگ ایجاد شده است، موجسواری میکنند و از این مسائل بهرهبرداری سیاسی به عمل میآورند.