اتاق مذاکره همان اتاق فکر میدان است

ایمان شمسایی رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق اخیر پایان جنگ، نوشت:

پیام کوتاه و قاطع رهبر معظم انقلاب نشان داد که رهبری همچون امامین فقید و شهید، حفظ حقوق ملت را مهمترین اصل در حکمرانی می دانند. ایشان نگاه ساختاری دارند و امور را به مراجع قانونی می سپارند حتی اگر نظر دیگری داشته باشند و این نشانه مردم سالاری و ضد دیکتاتوری است.

مذاکره کنندگان اکنون با این چراغ راه دست برتر در مواجهه با طرف بدعهد خود دارند و دشمن نیز می داند مذاکره ای موفقیت آمیز خواهد بود که بدون زیاده خواهی و مبتنی بر احقاق حقوق ملت ایران باشد. - اتاق فکر مذاکره همان اتاق فکر میدان است و هر تهدیدی با واکنش سریع مواجه می شود.

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