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محکومیت هتک حرمت مساجد و حمله به مردم فلسطین در کرانه باختری توسط صهیونیست‌ها

محکومیت هتک حرمت مساجد و حمله به مردم فلسطین در کرانه باختری توسط صهیونیست‌ها
کد خبر : 1801230
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سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدامات جنایتکارانه شهرک‌نشینان صهیونیست تحت حمایت ارتش اشغالگر رژیم در حمله به دو‌ مسجد در رام‌الله در کرانه باختری رود اردن و همچنین حمله به منازل، ضرب‌ و شتم فلسطینیان و تخریب اموال و مزارع آنان را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدامات جنایتکارانه شهرک‌نشینان صهیونیست تحت حمایت ارتش اشغالگر رژیم در حمله به دو‌ مسجد در رام‌الله در کرانه باختری رود اردن و همچنین حمله به منازل، ضرب‌ و شتم فلسطینیان و تخریب اموال و مزارع آنان را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، این جنایات را ادامه سیاست نسل‌کشی استعماری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی دانست و ضمن ابراز تاسف عمیق از ادامه سکوت مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، تصریح کرد بی‌عملی ادامه‌دار سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال جنایات رژیم نژادپرست صهیونیستی، موجب تداوم قانون‌شکنی این رژیم و ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی علیه فلسطینیان و سایر کشورهای منطقه شده است.

بقائی مسئولیت دینی و قانونی دولت‌های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین در مسیر احقاق حق تعیین سرنوشت و متوقف کردن ماشین کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی را یادآور شد و خواستار اقدامات عملی از طرف سازوکارهای سازمان همکاری اسلامی برای صیانت از مسجدالاقصی و‌ سایر اماکن دینی در فلسطین اشغالی در برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، و محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایات شد.

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