به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدامات جنایتکارانه شهرک‌نشینان صهیونیست تحت حمایت ارتش اشغالگر رژیم در حمله به دو‌ مسجد در رام‌الله در کرانه باختری رود اردن و همچنین حمله به منازل، ضرب‌ و شتم فلسطینیان و تخریب اموال و مزارع آنان را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، این جنایات را ادامه سیاست نسل‌کشی استعماری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی دانست و ضمن ابراز تاسف عمیق از ادامه سکوت مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، تصریح کرد بی‌عملی ادامه‌دار سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال جنایات رژیم نژادپرست صهیونیستی، موجب تداوم قانون‌شکنی این رژیم و ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی علیه فلسطینیان و سایر کشورهای منطقه شده است.

بقائی مسئولیت دینی و قانونی دولت‌های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از ملت فلسطین در مسیر احقاق حق تعیین سرنوشت و متوقف کردن ماشین کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی را یادآور شد و خواستار اقدامات عملی از طرف سازوکارهای سازمان همکاری اسلامی برای صیانت از مسجدالاقصی و‌ سایر اماکن دینی در فلسطین اشغالی در برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، و محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایات شد.

انتهای پیام/