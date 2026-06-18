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اولین مراسم سالگرد شهادت قاضی شهید علی قناعت‌کار برگزار شد

اولین مراسم سالگرد شهادت قاضی شهید علی قناعت‌کار برگزار شد
کد خبر : 1801186
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مراسم سالگرد شهادت قاضی شهید حاج علی قناعت‌کار با حضور مسئولان قضایی و مردم در مسجد انصار المهدی (عج) قم برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اولین سالگرد شهادت قاضی شهید حاج علی قناعت‌کار با حضور مسئولان قضایی و مردم در مسجد انصار المهدی (عج) قم برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی و مداحی حاج ابوالفضل فیض‌الله زاده برگزار شد.

جانباز دفاع مقدس حاج علی قناعت کار در جریان جنگ ۱۲ روزه و در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید.

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