اولین مراسم سالگرد شهادت قاضی شهید علی قناعتکار برگزار شد
کد خبر : 1801186
مراسم سالگرد شهادت قاضی شهید حاج علی قناعتکار با حضور مسئولان قضایی و مردم در مسجد انصار المهدی (عج) قم برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اولین سالگرد شهادت قاضی شهید حاج علی قناعتکار با حضور مسئولان قضایی و مردم در مسجد انصار المهدی (عج) قم برگزار شد.
این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی و مداحی حاج ابوالفضل فیضالله زاده برگزار شد.
جانباز دفاع مقدس حاج علی قناعت کار در جریان جنگ ۱۲ روزه و در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید.