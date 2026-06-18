رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر علی اصغر فانی را تسلیت گفت
رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر علی اصغر فانی را تسلیت گفت و برای آن مرحومه غفران و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علیاصغر فانی
درگذشت همسر همراه و دانشمندتان، سرکار خانم دکتر شیرمحمدی را به شما و خانواده محترم تسلیت میگویم. از خداوند منان برای آن مرحومه، غفران و علو درجات و برای جنابعالی که از سرمایههای مدیریتی و فرهنگی کشور هستید، سلامتی و طول عمر با برکت همراه با صبر و شکیبایی خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران