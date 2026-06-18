رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر علی اصغر فانی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی‌اصغر فانی

درگذشت همسر همراه و دانشمندتان، سرکار خانم دکتر شیرمحمدی را به شما و خانواده محترم تسلیت می‌گویم. از خداوند منان برای آن مرحومه، غفران و علو درجات و برای جناب‌عالی که از سرمایه‌های مدیریتی و فرهنگی کشور هستید، سلامتی و طول عمر با برکت همراه با صبر و شکیبایی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

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