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رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر علی اصغر فانی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر علی اصغر فانی را تسلیت گفت
کد خبر : 1801179
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رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر علی اصغر فانی را تسلیت گفت و برای آن مرحومه غفران و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی‌اصغر فانی

درگذشت همسر همراه و دانشمندتان، سرکار خانم دکتر شیرمحمدی را به شما و خانواده محترم تسلیت می‌گویم. از خداوند منان برای آن مرحومه، غفران و علو درجات و برای جناب‌عالی که از سرمایه‌های مدیریتی و فرهنگی کشور هستید، سلامتی و طول عمر با برکت همراه با صبر و شکیبایی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

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