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معاون رئیس جمهور:

باید مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود

باید مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود
کد خبر : 1801140
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معاون رئیس جمهور تاکید کرد: از امروز تا ۶۰ روز آینده باید بسیار مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود.

به گزارش ایلنا سید عباس موسوی، معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور، در پی امضای تفاهم نامه بین روسای جمهور ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشت:

« ‌۱- به روایت سازیهای جعلی طرف آمریکایی و تقلیل گرایی معدود مخالفان داخلی توافق نباید توجه کرد و بدانیم ‎پیروز قطعی جنگ و مذاکره (تا این لحظه) ‎ملت ایران بوده است.

۲- از امروز تا ۶۰ روز آینده باید بسیار مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود.

۳-خدا قوت به همه!»

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