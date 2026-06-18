باید مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود

« ‌۱- به روایت سازیهای جعلی طرف آمریکایی و تقلیل گرایی معدود مخالفان داخلی توافق نباید توجه کرد و بدانیم ‎پیروز قطعی جنگ و مذاکره (تا این لحظه) ‎ملت ایران بوده است.

۲- از امروز تا ۶۰ روز آینده باید بسیار مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود.

۳-خدا قوت به همه!»