معاون رئیس جمهور:
باید مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: از امروز تا ۶۰ روز آینده باید بسیار مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود.
به گزارش ایلنا سید عباس موسوی، معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور، در پی امضای تفاهم نامه بین روسای جمهور ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشت:
« ۱- به روایت سازیهای جعلی طرف آمریکایی و تقلیل گرایی معدود مخالفان داخلی توافق نباید توجه کرد و بدانیم پیروز قطعی جنگ و مذاکره (تا این لحظه) ملت ایران بوده است.
۲- از امروز تا ۶۰ روز آینده باید بسیار مراقب انواع توطئه ها، تخریب ها و تحریک ها از داخل و خارج بود.
۳-خدا قوت به همه!»