دیدار سخنگوی ارتش با سخنگوی دولت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دکتر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام، برخی از اقدامات ارتش در جنگ تحمیلی رمضان را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی در جنگ رمضان در دفاع از کشور تا پای جان ایستادند، گفت: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ با تاکتیک‌های نوین در حوزه آفند با استفاده از انواع جنگنده‌ها، موشک‌ها و پهپادهای انهدامی، عملیات‌های متهورانه و تأثیرگذاری انجام دادند و با موفقیت توانستند پایگاه¬ها و زیرساخت‌های دشمن آمریکایی صهیونی را در کشورهای منطقه و سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار دهند.

وی افزود: فعالیت‌ها و مأموریت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ به عملیات‌های نظامی محدود نشد و نیروهای چهارگانه آجا ظرفیت‌های بهداشت و درمان خود را در اقصی‌نقاط کشور پای کار آوردند و به هم‌وطنان عزیز خدمات بهداشتی و پزشکی ارائه دادند.

سرتیپ دکتر اکرمی نیا ضمن قدردانی از پیگیری‌ها و اقدامات دولت در پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید کرد: پیروزی امروز جمهوری اسلامی ایران بر دشمنان، مرهون حضور و حمایت مردم و هم‌افزایی و هماهنگی میدان و دیپلماسی است که تحت تدابیر و فرماندهی فرمانده معظم کل قوا حاصل شده است.

در ادامه دکتر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، با قدردانی از حضور امیر سرتیپ اکرمی نیا سخنگوی ارتش گفت: ما مدیون همه نیروهای مسلح هستیم و ارتش به‌عنوان رکن رکین دفاعی ایران در ذهن مردم جایگاه بسیار عظیم و موقری دارد. مردم نسبت به ارتش نگاه بسیار مثبتی دارند و به همین جهت سرمایه اجتماعی ارتش بسیار بالا است که جای تبریک دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به دلیرمردی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان اظهار داشت: در این جنگ، ارتش دوشادوش سایر نیروهای مسلح با تمام وجود ایستاد و امروز این پیروزی، حاصل زحمات نیروهای مسلح و همه ارکان جامعه و دولت است و جا دارد از تمام نیروهای مسلح به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران و البته از همه مردم ایران قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه راه جان فدا بودن، همراهی همگانی در رفع مشکلاتی است که کشور با آن مواجه است تصریح کرد: لازم است امروز در حوزه تقویت انسجام اجتماعی و ارتباط مردم و نیروهای مسلح تلاش کنیم و با توجه به محبوبیت ارتش در بین مردم و جامعه، یقیناً سرمایه اجتماعی ارتش در این مسیر راهگشا خواهد بود. در پایان این دیدار بر تداوم و توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بین ارتش و دولت تأکید شد و طرح‌هایی در این زمینه مطرح گردید.

در این دیدار مسئولان حوزه رسانه‌ای ارتش از جمله امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی معاون روابط‌عمومی و رسانه ارتش، سرهنگ هادی مهدوی و ناخدا محمدناصر مرادی، حضور داشتند.