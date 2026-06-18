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نگاهداری:

دستاوردهای تفاهم می‌تواند تاریخی و بزرگ باشد

دستاوردهای تفاهم می‌تواند تاریخی و بزرگ باشد
کد خبر : 1801100
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رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در صورت‌عدم کارشکنی طرف آمریکایی دستاوردهای این تفاهم می‌تواند تاریخی و بسیار بزرگ باشد و در صورت اجرای مؤثر، منافع پرثمری برای کشور به همراه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: 

«در نشست تخصصی با حضور جمعی از اساتید برجسته روابط بین‌الملل، محتوای یادداشت تفاهم را بطور دقیق بررسی کردیم. جمع‌بندی تک‌تک اساتید این بود که در صورت‌عدم کارشکنی طرف آمریکایی دستاوردهای این تفاهم می‌تواند تاریخی و بسیار بزرگ باشد و در صورت اجرای مؤثر، منافع پرثمری برای کشور به همراه خواهد داشت. 

این پیروزی بزرگ ملی را که به یمن خون شهدای عزیزمان، ایستادگی ملت، هدایت‌گری رهبر معظم انقلاب و تلاش مسئولین کشور حاصل شده است تبریک می‌گویم.»

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