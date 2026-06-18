سیاست قطعی ایران، توسعه روابط با شرق و همسایگان است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر سابقه مثبت روابط ایران و چین، اجرای سریع سند همکاری ۲۵ساله را ضرورتی راهبردی دانست و گفت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی، توسعه روابط با شرق و پرهیز از وابستگی به غرب است.
به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه روابط ایران و چین در طول تاریخ و مولفههای شکلدهنده این رابطه گفت: چین کشوری است که هیچگونه سابقه تاریخی منفی در روابط با ایران ندارد؛ در تمام تاریخ روابط ایران و چین، آنچه ثبت و روایت شده، از جاده ابریشم گرفته تا سایر مباحث، مبتنی بر تعاملات فرهنگی و روابطی کاملاً دوستانه و مثبت، بدون هرگونه نقطه منفی بوده است.
نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی افزود: چین امروز بهعنوان یکی از قدرتهای بزرگ جهان شناخته میشود؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی مسئولان جمهوری اسلامی ایران و رؤسای جمهور به چین سفر کردهاند و متقابلاً مقامات چینی نیز به ایران آمدهاند و روابط دو کشور همواره برقرار و رو به گسترش بوده است.
بروجردی با تأکید بر اینکه چین یکی از قدرتهای اقتصادی جهان محسوب میشود، ادامه داد: چینِ امروز با سرعت در مسیر دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی جهان حرکت میکند و از ظرفیتهای بسیار بزرگی در حوزه توانمندیهای مالی و اقتصادی برخوردار است. همچنین این کشور توانسته است بر فناوریهای نوین و پیشرفته جهان تسلط یابد و جایگاه ویژهای در عرصه اقتصاد جهانی به دست آورد، بهگونهای که بازارهای اروپا و آمریکا را نیز در اختیار گرفته است.
وی در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس، سند همکاری جامع و بلندمدت ۲۵ساله ایران و چین که سالها پیش به امضا رسیده است، باید هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود و این روابط باید ادامه داشته باشد تا از تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و سایر حوزهها از آن بهرهگیری شود. به نظر میرسد افرادی که در مقاطعی همچنان به دنبال گسترش روابط با غرب بودهاند، علیرغم سندی که با آمریکاییها پس از پیروزی ما در جنگ امضا شده، به هیچ وجه نباید سرنوشت کشور را به غرب گره بزنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط با شرق در رأس آن چین و روسیه و همچنین تقویت مناسبات با کشورهای همسایه استوار است. در این مسیر نباید اجازه داد لبخند آمریکاییها یا برخی کشورهای اروپایی ما را از این مسیر منطقی منحرف کند و مجدداً در سرابی قرار بگیریم که بارها آن را تجربه کردهایم.
بروجردی درباره توسعه همکاریهای راهبردی ایران و چین و نقش آن در شکلگیری نظم اقتصادی جدید و کاهش وابستگی به ساختارهای اقتصادی غرب، یادآور شد: زمانی که انتخاب اول ما شرق باشد، این روابط در درجه نخست بر اساس منافع ملی شکل میگیرد و ایجاب میکند نگاه به شرق را پررنگتر کنیم. همانطور که گفته میشود آزموده را آزمودن خطاست، نباید دوباره در شرایطی قرار بگیریم که غربیها با فشار آمریکا مواضع خود را تغییر دهند و ما با مشکلات گذشته مواجه شویم؛ این انتخاب بسیار مهم است.
وی ادامه داد: همانطور که آقای قالیباف نیز اشاره کردهاند، این انتخاب یک واقعیت مهم و یک تصمیم راهبردی است که باید از مرحله سخن به مرحله عمل برسد. لازم است در عمل نشان دهیم که هیچ تردیدی در انتخاب این مسیر نداریم. با اجرایی شدن این سیاست، هم تکلیف ما مشخص میشود و هم کشور چین اطمینان پیدا میکند که ایران یک انتخاب راهبردی جدی انجام داده و آماده حرکت متقابل در این مسیر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به بهرهگیری ایران از موقعیت ترانزیتی و گذرگاههای بینالمللی برای تبدیل شدن به هاب منطقهای با همکاری چین، گفت: این روند تا حدی آغاز شده است، بهویژه پس از تحولات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، چینیها ترجیح میدهند، مسیرهای جدید را تقویت کنند و در این چارچوب، ظرفیتهای ایران میتواند به برکت خون شهدا و سید الشهدای انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی ایفا کند تا بتواند از تحریمهای آمریکا عبور کند و وارد دوران شکوفایی اقتصادی شود، بسیاری از تحولات مثبت در این حوزه میتواند در آینده نزدیک شکل بگیرد.
بروجردی درباره نقش مجلس در رفع موانع قانونی و اجرایی توسعه روابط اقتصادی ایران و چین خاطرنشان کرد: مجلس در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده و مصوبات مرتبط نیز به تصویب رسیده است، بنابراین دولت دیگر بهانهای برای تعلل اجرای سند ندارد. مقام معظم رهبری آقای قالیباف را بهعنوان مسئول در زمینه مسائل چین انتخاب کردند و با حرکت انقلابی و جهادی مسیر را ادامه میدهند و میتوانند اجرای همکاریها را افزایش دهند.