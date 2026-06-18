بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم بهروز رضوی، از صداهای ماندگار، نجیب و تأثیرگذار کشورمان، موجب تأثر و اندوه شد.

آن هنرمند فرهیخته با چند دهه حضور حرفه‌ای در عرصه رادیو، تلویزیون، گویندگی و روایتگری فرهنگی، نه‌تنها صدایی آشنا برای نسل‌های مختلف ایرانیان، بلکه بخشی از حافظه شنیداری و خاطره جمعی ملت ایران بود. تسلط کم‌نظیر ایشان بر زبان و ادبیات فارسی، همراه با اخلاق حرفه‌ای، وقار و تعهد فرهنگی، نام و یاد او را در تاریخ رسانه‌ای کشور ماندگار خواهد ساخت.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، اهالی فرهنگ و هنر، جامعه رسانه‌ای کشور و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور