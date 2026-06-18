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پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت هنرمند بهروز رضوی

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت هنرمند بهروز رضوی
کد خبر : 1801083
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معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت بهروز رضوی، هنرمند پیشکسوت و از صداهای ماندگار کشور را تسلیت گفت و تأکید کرد که نام و یاد این چهره تأثیرگذار عرصه رسانه و فرهنگ در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

به گزارش ایلنا، در متن پیام محمدرضا  عارف آمده است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم بهروز رضوی، از صداهای ماندگار، نجیب و تأثیرگذار کشورمان، موجب تأثر و اندوه شد.

آن هنرمند فرهیخته با چند دهه حضور حرفه‌ای در عرصه رادیو، تلویزیون، گویندگی و روایتگری فرهنگی، نه‌تنها صدایی آشنا برای نسل‌های مختلف ایرانیان، بلکه بخشی از حافظه شنیداری و خاطره جمعی ملت ایران بود. تسلط کم‌نظیر ایشان بر زبان و ادبیات فارسی، همراه با اخلاق حرفه‌ای، وقار و تعهد فرهنگی، نام و یاد او را در تاریخ رسانه‌ای کشور ماندگار خواهد ساخت.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، اهالی فرهنگ و هنر، جامعه رسانه‌ای کشور و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

    محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

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