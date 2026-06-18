به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با حضور دکتر مسعود پزشکیان و جمعی از مدیران و مسئولان این معاونت برگزار شد.

در این نشست، گزارش‌هایی درباره روند توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه‌های زیست‌فناوری، پزشکی بازساختی، تولید صنعتی واکسن‌های راهبردی، توسعه زنجیره تأمین مواد اولیه دارویی، کاهش ارزبری تجهیزات و ملزومات پزشکی، گسترش سلامت الکترونیک، تجهیز مراکز سلول‌درمانی، وضعیت زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور و همچنین عملکرد بنیاد ملی علم ایران در حوزه تولید علم و توسعه پژوهش‌های راهبردی ارائه شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، توسعه فناوری‌های راهبردی و تقویت زنجیره ارزش دانش‌بنیان را از الزامات تحقق رشد پایدار اقتصادی دانست و اظهار داشت: یکی از حوزه‌های مهم فعالیت معاونت علمی، توسعه توانمندی کشور در تولید مواد اولیه دارویی و محصولات راهبردی سلامت است. هر میزان که در این حوزه فعال‌تر عمل کنیم، ضمن تأمین نیازهای داخلی، وابستگی کشور به خارج کاهش خواهد یافت و دولت نیز از این مسیر حمایت کامل خواهد کرد.

پزشکیان با تأکید بر نقش فناوری‌های نوظهور در ارتقای کارآمدی نظام سلامت، بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت را گامی مؤثر در تحقق عدالت سلامت برشمرد و افزود: فناوری‌های هوشمند می‌توانند دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را در مناطق کمتر برخوردار و دورافتاده تسهیل کرده و ضمن کاهش هزینه‌ها، کیفیت و اثربخشی خدمات را افزایش دهند.

رئیس‌جمهور حمایت از نخبگان، پژوهشگران و جوانان خلاق را از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های فناورانه در تراز جهانی و احداث برج‌های فناوری و نوآوری، زمینه حضور مؤثر نخبگان در عرصه تولید ثروت، خلق ارزش افزوده و حل مسائل کشور را فراهم خواهد کرد. نتیجه این رویکرد، افزایش امید اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت سرمایه انسانی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود و دولت مصمم به تحقق این اهداف است.

پزشکیان با اشاره به اهمیت تعاملات علمی و فناورانه بین‌المللی، تصریح کرد: توسعه دیپلماسی علمی و فناوری می‌تواند سرعت تحقق برنامه‌های کشور در حوزه دانش‌بنیان را افزایش دهد و علاوه بر پاسخگویی به نیازهای داخلی، زمینه حضور مؤثر ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم سازد.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان معاونت علمی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نخبگان ایرانی خارج از کشور تأکید کرد و افزود: باید چشم‌اندازی روشن و امیدبخش برای آینده نخبگان ترسیم شود. هر جا بستر مناسب برای فعالیت علمی و فناورانه فراهم شود، دولت نیز با تمام توان از آن حمایت خواهد کرد.

پزشکیان در ادامه، تدوین نقشه راه اجرایی برای برنامه‌های ارائه‌شده را ضروری دانست و گفت: برای هر برنامه باید اهداف، مراحل اجرا، شاخص‌های ارزیابی و مسیر تحقق به‌صورت دقیق مشخص شود تا فرآیند اجرا به‌صورت مرحله‌ای و قابل پایش دنبال شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تسهیل ورود فناوری‌های نوین به کشور، خاطرنشان کرد: در تمامی فرآیندهای توسعه فناوری باید به مقوله تولید، تجاری‌سازی و بازار توجه ویژه شود؛ زیرا فناوری زمانی ارزش‌آفرین خواهد بود که بتواند به خلق ثروت و حل مسائل واقعی جامعه منجر شود.

پزشکیان با بیان اینکه آینده اقتصاد کشور بیش از هر چیز به دانش، فناوری و سرمایه انسانی وابسته است، اظهار داشت: آنچه آینده ایران را خواهد ساخت، صرفاً منابع نفت و گاز نیست، بلکه فناوری‌های پیشرفته و مغزهای خلاقی هستند که باید زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

رئیس‌جمهور افزود: اگر بتوانیم ظرفیت عظیم جوانان نخبه و کارآفرین کشور را فعال کنیم، اقتصاد ایران به تدریج از وابستگی به منابع فسیلی فاصله گرفته و بر پایه نوآوری، دانش و بهره‌وری استوار خواهد شد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تحول در الگوهای مدیریتی کشور گفت: پیشرفت و توسعه با اتکا به نیروهای خلاق، نوآور و ریسک‌پذیر محقق می‌شود و نمی‌توان با رویکردهای صرفاً اداری و روزمره به اهداف بزرگ ملی دست یافت.

رئیس‌جمهور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را از مأموریت‌های مهم معاونت علمی برشمرد و تصریح کرد: لازم است تمامی ظرفیت‌های علمی، صنعتی و اجرایی کشور برای توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های پاک و افزایش بهره‌وری انرژی به‌صورت هماهنگ به کار گرفته شوند.

پزشکیان همچنین بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌های فناورانه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه‌ریزی برای توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان را ضروری دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان باید از هم‌اکنون برای تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و جلوگیری از اشباع بازار برنامه‌ریزی کنند تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با ریسک مواجه نشود.

پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت تحول صنعت خودروسازی کشور، بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه خودروهای برقی و موتورهای هوشمند تأکید کرد و افزود: خودروسازان باید پیشگام تغییر فناوری باشند و خود را با روندهای آینده صنعت حمل‌ونقل هماهنگ کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه، جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و با اشاره به هدررفت سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی در این بخش اظهار داشت: دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه جمع‌آوری و بهره‌برداری از گازهای فلر حمایت قاطع خواهد کرد و هرگونه مانع در این مسیر را برطرف می‌سازد.

پزشکیان همچنین بر تدوین برنامه ملی توسعه پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های متناسب با شرایط اقلیمی کشور تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل واقعی کشور در حوزه انرژی و محیط زیست استفاده شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی، خواستار همکاری نزدیک معاونت علمی با صنایع برای توسعه محصولات و فناوری‌های کم‌مصرف شد و افزود: افزایش بهره‌وری انرژی باید به یک رویکرد ملی تبدیل شود و فناوری در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و زیرساخت‌های علمی و فناورانه در کشور تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع باید به گونه‌ای باشد که توسعه متوازن منطقه‌ای، حفظ محیط زیست، صیانت از منابع طبیعی و بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی و زیست‌محیطی کشور را تضمین کند.

رئیس‌جمهور همچنین علم و فناوری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی برشمرد و اظهار داشت: قدرت واقعی کشور در دانش، فناوری و سرمایه انسانی آن نهفته است. چرا دشمن در جنگ اخیر پل ها و مراکز علمی و دانش بنیان ما را هدف قرار داد ؟ چون نماد اقتدار ایران است و ما هرچه در مرزهای دانش و فناوری پیشرفته‌تر حرکت کنیم، قدرت چانه‌زنی، امنیت و جایگاه بین‌المللی کشور نیز تقویت خواهد شد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نخبگان و پژوهشگران کشور خاطرنشان کرد: این کشور متعلق به همه ایرانیان است. باید شرایطی فراهم کنیم که نخبگان با امید، انگیزه و احساس اثرگذاری در کشور بمانند و در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار ایران نقش‌آفرینی کنند.