معاون اجرایی رئیسجمهور:
دانایی، توانایی و قدرت خلق میکند
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: اگر کشور ما بتواند دانشآموزان توانمند تربیت کند، حتماً در زمینههای اقتصادی، نظامی و اجتماعی نیز موفق خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در حاشیه افتتاح مدرسه شهید قاسم سلیمانی ایلام سرانه فضای آموزشی استان ایلام را خوب توصیف و اظهار کرد: دانشآموز عزیزمان گفت: “توانا بود هر که دانا بود”. دانایی است که توانایی میآورد و دانایی قدرت خلق میکند.
وی افزود: اگر همین جوانان این مملکت قدرت این را پیدا کردهاند و آنقدر دانا شدهاند که پهپادی میسازند که تمام رادارهای آمریکا را دور میزند، این یعنی دانایی. اگر موشکی میسازیم که در مقابل موشکها و این همه تکنولوژی برتر آمریکا توانسته خود را نشان دهد و غلبه کند، این ناشی از دانایی و توانایی است.
قائمپناه ادامه داد: در زمینه اقتصاد هم باید اینچنین باشیم و در زمینه مسائل اجتماعی نیز انشاءالله اینگونه باشیم؛ چرا که این دانایی است که میتواند برای ما توانایی و قدرت ایجاد کند.