خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

دانایی، توانایی و قدرت خلق می‌کند

دانایی، توانایی و قدرت خلق می‌کند
کد خبر : 1801054
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اگر کشور ما بتواند دانش‌آموزان توانمند تربیت کند، حتماً در زمینه‌های اقتصادی، نظامی و اجتماعی نیز موفق خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حاشیه افتتاح مدرسه شهید قاسم سلیمانی ایلام سرانه فضای آموزشی استان ایلام را خوب توصیف و اظهار کرد: دانش‌آموز عزیزمان گفت: “توانا بود هر که دانا بود”. دانایی است که توانایی می‌آورد و دانایی قدرت خلق می‌کند.

وی افزود: اگر همین جوانان این مملکت قدرت این را پیدا کرده‌اند و آن‌قدر دانا شده‌اند که پهپادی می‌سازند که تمام رادارهای آمریکا را دور می‌زند، این یعنی دانایی. اگر موشکی می‌سازیم که در مقابل موشک‌ها و این همه تکنولوژی برتر آمریکا توانسته خود را نشان دهد و غلبه کند، این ناشی از دانایی و توانایی است.

قائم‌پناه ادامه داد: در زمینه اقتصاد هم باید این‌چنین باشیم و در زمینه مسائل اجتماعی نیز ان‌شاءالله این‌گونه باشیم؛ چرا که این دانایی است که می‌تواند برای ما توانایی و قدرت ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی