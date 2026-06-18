وی افزود: اگر همین جوانان این مملکت قدرت این را پیدا کرده‌اند و آن‌قدر دانا شده‌اند که پهپادی می‌سازند که تمام رادارهای آمریکا را دور می‌زند، این یعنی دانایی. اگر موشکی می‌سازیم که در مقابل موشک‌ها و این همه تکنولوژی برتر آمریکا توانسته خود را نشان دهد و غلبه کند، این ناشی از دانایی و توانایی است.

قائم‌پناه ادامه داد: در زمینه اقتصاد هم باید این‌چنین باشیم و در زمینه مسائل اجتماعی نیز ان‌شاءالله این‌گونه باشیم؛ چرا که این دانایی است که می‌تواند برای ما توانایی و قدرت ایجاد کند.