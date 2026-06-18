کسب عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کاروان دانشجویی جمهوری اسلامی ایران «میناب ۱۶۸» در مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان در برزیل و افتخارآفرینی با کسب ۳۰ مدال رنگارنگ، جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و امید نسل جوان ایران اسلامی است.

این موفقیت در روزهایی به دست آمده است که ملت بزرگ ایران با تکیه بر وحدت، همدلی و سرمایه عظیم انسانی خود، بار دیگر نشان داده است که هیچ مانعی نمی‌تواند مسیر پیشرفت و بالندگی این سرزمین را متوقف کند. جوانان دانشجوی کشور با درخشش در میادین جهانی، پیام‌آور امید، خودباوری و آینده‌ای روشن برای ایران عزیز هستند.

اینجانب ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به ملت شریف ایران، جامعه دانشگاهی، خانواده‌های گرانقدر ورزشکاران و تمامی دانشجویان کشور، از تلاش‌های صادقانه ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و دست‌اندرکاران این کاروان پرافتخار قدردانی می‌کنم.

اطمینان دارم که فرزندان برومند ایران اسلامی با تکیه بر دانش، اخلاق، ورزش و روحیه ملی، همچنان پرچم عزت و سربلندی کشور را در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی جهان برافراشته نگاه خواهند داشت و آینده‌ای سرشار از پیشرفت، اقتدار و امید را برای میهن عزیزمان رقم خواهند زد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور