پیام عارف به مناسبت نایبقهرمانی تیم دانشجویی ایران در مسابقات ورزشهای مبارزهای دانشجویان جهان
معاون اول رئیسجمهور در پیامی، نایبقهرمانی کاروان دانشجویی ایران در مسابقات ورزشهای مبارزهای دانشجویان جهان را تبریک گفت و این موفقیت را نشانهای از اراده، خودباوری و توانمندی نسل جوان ایران اسلامی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، در متن پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آمده است؛
کسب عنوان ارزشمند نایبقهرمانی کاروان دانشجویی جمهوری اسلامی ایران «میناب ۱۶۸» در مسابقات ورزشهای مبارزهای دانشجویان جهان در برزیل و افتخارآفرینی با کسب ۳۰ مدال رنگارنگ، جلوهای درخشان از توانمندی، اراده و امید نسل جوان ایران اسلامی است.
این موفقیت در روزهایی به دست آمده است که ملت بزرگ ایران با تکیه بر وحدت، همدلی و سرمایه عظیم انسانی خود، بار دیگر نشان داده است که هیچ مانعی نمیتواند مسیر پیشرفت و بالندگی این سرزمین را متوقف کند. جوانان دانشجوی کشور با درخشش در میادین جهانی، پیامآور امید، خودباوری و آیندهای روشن برای ایران عزیز هستند.
اینجانب ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به ملت شریف ایران، جامعه دانشگاهی، خانوادههای گرانقدر ورزشکاران و تمامی دانشجویان کشور، از تلاشهای صادقانه ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و دستاندرکاران این کاروان پرافتخار قدردانی میکنم.
اطمینان دارم که فرزندان برومند ایران اسلامی با تکیه بر دانش، اخلاق، ورزش و روحیه ملی، همچنان پرچم عزت و سربلندی کشور را در عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی جهان برافراشته نگاه خواهند داشت و آیندهای سرشار از پیشرفت، اقتدار و امید را برای میهن عزیزمان رقم خواهند زد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور