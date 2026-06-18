قوه قضائیه:
۳۶۱ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از محل اجرای اسناد رسمی وصول شد
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توسعه خدمات الکترونیکی، راهاندازی سامانههای یکپارچه و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی را به مردم ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا، در حال حاضر، ۵۰۹ واحد ثبتی در کشور، بیش از ۱۶ هزار دفتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ازدواج و طلاق، و حدود ۱۳ هزار نیروی انسانی در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و صیانت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را بر عهده دارند. این مأموریتها از طریق صدور اسناد مالکیت، صدور اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، اجرای قانون جامع حدنگار و همچنین ثبت مالکیتهای معنوی در سطح کشور دنبال میشود.
این مجموعه اقدامات، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور، افزایش رفاه عمومی، برقراری عدالت اجتماعی و کاهش حجم دعاوی و اختلافات حقوقی ایفا میکند.
در دوره پنجساله گذشته با رویکردی برنامهمحور، مبتنی بر تحول دیجیتال، هوشمندسازی دادهها، ارتقای شفافیت ساختاری و اجرای کامل قانون جامع حدنگار پیگیری شده است.
همچنین تصویب و اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال ۱۴۰۳ به عنوان یک تحول بنیادین در نظام حقوقی مالکیت اموال غیرمنقول و رویههای ثبتی کشور، تغییرات گستردهای را در فرآیندهای ثبت و اعتباربخشی به اسناد رسمی ایجاد کرده است.
از مهمترین دستاوردهای سازمان ثبت میتوان به ارائه سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم از طریق سامانههای «ثبت من» و «کاتب» به عنوان پنجره واحد خدمات الکترونیکی اشاره کرد. این خدمات در قالب بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای اجرایی ارائه میشود.
در حوزه حل و فصل مشکلات و اختلافات ثبتی نیز، بیش از ۱۱۷ مورد از معضلات و پروندههای کثیرالشاکی مورد بررسی و رفع قرار گرفته است که نقش مهمی در کاهش تنشهای حقوقی و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای پیچیده داشته است.
در بخش خدمات الکترونیک، بیش از ۹ میلیون سند به صورت الکترونیکی (EDM) صادر شده که نشاندهنده حرکت جدی به سمت دیجیتالیسازی کامل فرآیندهای ثبتی است.
همچنین در اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تاکنون بیش از ۷۹۴ هزار پیشنویس سند و ۲۴۳ هزار قرارداد رسمی در سامانه «کاتب» ثبت و صادر شده است؛ اقدامی که در کمتر از دو سال، تحول چشمگیری در فرآیند ثبت معاملات و کاهش مراجعات حضوری ایجاد کرده است.
در حوزه حدنگاری اراضی کشور نیز، ۷۵ درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شدهاند که این میزان با رشد ۱۵ هزار درصدی و افزایش ۱۵۴ برابری نسبت به دوره پنجساله قبل همراه بوده است.
همچنین اسناد مالکیت حدنگاری برای بیش از ۹۹ درصد از اراضی منابع طبیعی کشور صادر شده و در بخش اراضی و املاک تحت مالکیت نیروهای مسلح نیز این رقم به ۹۴ درصد رسیده است.
در بخش تحول در فرآیندهای ثبتی، مدت زمان تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ از ۲۵ روز به ۱۱ روز کاهش یافته که نشاندهنده تسریع چشمگیر در ارائه خدمات ثبتی است.
در حوزه شفافیت مالی و نظارت هوشمند نیز، با ایجاد سرویسهای تبادل داده میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی، امکان احراز هویت الکترونیکی (OTP) برای مدیران شرکتها فراهم شده است. این زیرساختها نقش مهمی در شناسایی شرکتهای صوری و رصد تراکنشهای مشکوک ایفا میکنند.
در بخش اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نیز، بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها وصول شده که این میزان نسبت به پنج سال گذشته رشد ۴۸۸ درصدی را نشان میدهد.
در حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراعات نیز، زمینه لازم برای الحاق ایران به ۱۱ معاهده بینالمللی مالکیت صنعتی فراهم شده است. همچنین در این دوره بیش از ۸۶۰۰ اختراع داخلی، ۹۹۰ اختراع بینالمللی و بیش از ۱۵۰ هزار علامت تجاری به ثبت رسیده است.
با راهاندازی مرکز داده پشتیبان و سامانههای امنیتی پیشرفته، خدمات ثبتی کشور در شرایط مختلف از جمله بحرانها با پایداری کامل ادامه یافته است.
در این دوره، بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان درآمد نیز به خزانه کل کشور واریز شده است.