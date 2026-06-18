وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها، اظهار کرد: از نظر دولت زیربناها اهمیت بیشتری دارند؛ یعنی جاده، ریل، آب و برق. اگر ساختمان ساخته شود اما برق، آب و جاده نداشته باشد، منطقی نیست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: اولویت اول ما توسعه زیربناهای کشور است. البته خوابگاه نیز مهم است و اهمیت دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: وقتی فردی آب خوردن ندارد، طبیعی است که اولویت‌ها متفاوت می‌شود. اکنون شرایط ما به گونه‌ای است که نخستین اولویت، بازسازی است. وقتی خانه یا کارخانه‌ای تخریب شده باشد، باید ابتدا آن را بازسازی کنیم.

قائم‌پناه تصریح کرد: اگر کارخانه‌ای تخریب شود، مردم بیکار می‌شوند و فقر ایجاد می‌شود. بنابراین باید ابتدا افراد بیکار را به کار بازگردانیم.

این پروژه در محل دانشگاه ایلام در حال اجرا است و شامل 60 واحد در دو بلوک می‌باشد که بلوک اول آن 2 هزار و 141 مترمربع زیربنا با 25 واحد در سه طبقه و بلوک دوم آن با 1618 مترمربع زیربنا با 35 واحد در سه طبقه و همراه با تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و سرویس بهداشتی، 5000 مترمربع محوطه سازی و 400 متر دیوار کشی می‌باشد.