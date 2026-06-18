بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از روند ساخت مرکز جامع رادیوتراپی ایلام
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری از روند ساخت مرکز جامع رادیوتراپی ایلام بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری در ادامه سفر دو روزه خود به استان ایلام از مرکز جامع رادیوتراپی ایلام بازدید کرد.
این پروژه در بیمارستان رازی در شهر ایلام در حال انجام میباشد؛ مرکز جامع رادیوتراپی ایلام شامل 6753 مترمربع زیربنا در سه طبقه و همراه با سیستم سرمایشی و گرمایشی میباشد.