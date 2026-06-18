دعوت به حضور باشکوه در اجتماع عظیم شیرخوارگان حسینی
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم شریف ایران اسلامی، بهویژه مادران مؤمن و خانوادههای ارادتمند به ساحت مقدس سیدالشهداء علیهالسلام برای حضور گسترده، باشکوه و معنوی در اجتماع عظیم شیرخوارگان حسینی دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
ماه محرم، موسم تجدید عهد با حقیقت جاودانه عاشورا و فرصت بازخوانی پیوند عمیق امت اسلامی با مکتب حیاتبخش اهلبیت علیهمالسلام است. ماهی که در آن، پرچم هدایت حسینی بر فراز تاریخ برافراشته میشود و نفحات معنوی آن، جانهای مشتاق را به سرچشمههای ایمان، ولایت، ایثار و عبودیت رهنمون میسازد. گویی در مدرسه عاشورا، فاصلهای میان گهواره و میدان نیست و هر عصر، شاهد آن است که چگونه معصومترین گلهای بوستان ایمان نیز در شمار گواهان راه حق قرار میگیرند و روایت علیاصغر علیهالسلام را در قامت زمانه خویش بازمیخوانند؛ چنانکه کودک شیرخواره خاندان قائد شهید امت و جمع دیگری از کودکان معصوم که در جنگ رمضان بوسیله حرملههای زمان به خون غلطیدند جلوهای دیگر از امتداد مظلومیت و حقانیت عاشورا در روزگار ما شد و نشان داد که راه حسین، همچنان با تقدیم عزیزترین سرمایهها پاس داشته میشود.
نخستین جمعه ماه محرم، آیین جهانی شیرخوارگان حسینی در سراسر ایران اسلامی و همزمان در کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد و با حضور پرشور خانوادههای مؤمن و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، جلوهای ماندگار از مودّت اهلبیت علیهمالسلام و تعظیم شعائر الهی را به نمایش میگذارد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف ایران اسلامی، بهویژه مادران مؤمن و خانوادههای ارادتمند به ساحت مقدس سیدالشهداء علیهالسلام دعوت مینماید با حضور گسترده، باشکوه و معنوی در این اجتماع عظیم ایمانی، در پاسداشت فرهنگ عاشورا و تعمیق پیوند نسل امروز با معارف نورانی نهضت حسینی مشارکت نمایند.
این مراسم روز جمعه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ صبح در مصلاها، مساجد محوری، حسینیهها، تکایا و بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار خواهد گردید.