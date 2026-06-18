خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطورزاده مطرح کرد:

لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج

لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج
کد خبر : 1800975
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، کاهش صف متقاضیان و رفع موانع اجرایی موجود، می‌تواند به حمایت مؤثرتر از زوج‌های جوان و افزایش رضایتمندی آنان از خدمات ارائه‌شده منجر شود.

به گزارش ایلنا، مصطفی مطور زاده، گفت: تسهیلات ازدواج یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی برای کمک به زوج‌های جوان در آغاز زندگی مشترک به شمار می‌رود؛ لذا تسهیل دسترسی به این وام می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مالی جوانان را کاهش دهد. 

وی افزود: طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج به یکی از دغدغه‌های اصلی زوج‌های جوان تبدیل شده است؛ بنابراین تأخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده و روند برنامه‌ریزی مالی آنان را با چالش مواجه سازد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول باید با تأمین منابع مورد نیاز و مدیریت بهتر فرآیندهای اجرایی، زمینه پرداخت سریع‌تر تسهیلات ازدواج را فراهم کنند؛ قطعا حمایت از جوانان موضوعاتی است که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران و نهادهای اجرایی است.

مطورزاده عنوان کرد: کاهش زمان انتظار متقاضیان و رفع موانع موجود در مسیر دریافت وام، می‌تواند به افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد جوانان منجر شود؛ لذا اجرای کامل تعهدات مرتبط با پرداخت تسهیلات ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تاکید کرد: همکاری بانک‌ها، نهادهای اقتصادی و دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی روند پرداخت وام‌های ازدواج ضرورت دارد، بالاخره هرچه دسترسی جوانان به این تسهیلات آسان‌تر و سریع‌تر باشد، بخشی از مشکلات مالی آغاز زندگی مشترک نیز کاهش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد:  تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، کاهش صف متقاضیان و رفع موانع اجرایی موجود، می‌تواند به حمایت مؤثرتر از زوج‌های جوان و افزایش رضایتمندی آنان از خدمات ارائه‌شده منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی