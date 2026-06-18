لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج

وی افزود: طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج به یکی از دغدغه‌های اصلی زوج‌های جوان تبدیل شده است؛ بنابراین تأخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده و روند برنامه‌ریزی مالی آنان را با چالش مواجه سازد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول باید با تأمین منابع مورد نیاز و مدیریت بهتر فرآیندهای اجرایی، زمینه پرداخت سریع‌تر تسهیلات ازدواج را فراهم کنند؛ قطعا حمایت از جوانان موضوعاتی است که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران و نهادهای اجرایی است.

مطورزاده عنوان کرد: کاهش زمان انتظار متقاضیان و رفع موانع موجود در مسیر دریافت وام، می‌تواند به افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد جوانان منجر شود؛ لذا اجرای کامل تعهدات مرتبط با پرداخت تسهیلات ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تاکید کرد: همکاری بانک‌ها، نهادهای اقتصادی و دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی روند پرداخت وام‌های ازدواج ضرورت دارد، بالاخره هرچه دسترسی جوانان به این تسهیلات آسان‌تر و سریع‌تر باشد، بخشی از مشکلات مالی آغاز زندگی مشترک نیز کاهش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، کاهش صف متقاضیان و رفع موانع اجرایی موجود، می‌تواند به حمایت مؤثرتر از زوج‌های جوان و افزایش رضایتمندی آنان از خدمات ارائه‌شده منجر شود.