آمادگی مساجد خراسان برای مراسم تشییع رهبر شهید
مساجد استانهای خراسان با راهاندازی «قرارگاه هممحله امام رضا (ع)»برای میزبانی بیش از ۱۰ میلیون زائرِ مراسم تشییع رهبر شهید آماده شدند.
به گزارش ایلنا، معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، با اعلام این خبر گفت: این قرارگاه از ۱۵ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، علاوه بر مشهد مقدس، در شهرستانهای واقع در مسیرهای مواصلاتی به مشهد (از جمله بجنورد، شیروان، طبس، سبزوار، نیشابور، قوچان، تربتحیدریه، گناباد و مهولات) به زائران خدمترسانی خواهد کرد.
حجتالاسلام امیرحسین احمدنیا افزود: در حال حاضر، بیش از ۴۰۰ مسجد در مشهد با ظرفیت میزبانی از ۱۱۳ هزار و ۳۸۳ نفر آماده شدهاند و تلاش برای افزایش این عدد تا سقف ۲۰۰ هزار نفر ادامه دارد.
وی ادامه داد: افزون بر مساجد، امکان بهرهگیری از ظرفیت منازل، حسینیهها و سایر اماکنِ متعلق به مجاورانِ داوطلب نیز در دستور کار قرارگاه قرار دارد.
وی بیان کرد: پیشبینی برپایی بیش از ۲۰۰۰ موکب توسط هیئات مذهبی و تشکلهای مردمی شده است و «قرارگاه هممحله امام رضا (ع)» علاوه بر اسکان، خدماتی نظیر اطعام صلواتی، نذر خدمت و مهارت، و حملونقل رایگان را به زائران ارائه میدهد.
مجاورانِ داوطلب برای میزبانی یا خادمی، و زائرانِ متقاضی برای هماهنگی، میتوانند به سامانه «هممحله امام رضا (ع)» به نشانی zaer.masjedona.ir مراجعه کنند.