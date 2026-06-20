بعد از جنگ زمان افزایش قیمت بنزین نیست/ بحث اصلاح بودجه هنوز به صورت قطعی در مجلس مطرح نیست

فریدون همتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که امروز باتوجه به شرایط کشور، بحث اصلاح بودجه کشور مطرح است و گفته می‌شود نمایندگان مجلس هم به دنبال این اصلاح هستند؛ این اقدام چگونه باید صورت گیرد و اصلاح بودجه باتوجه به شرایط پساجنگ چگونه باید باشد، گفت: بحث اصلاح بودجه هنوز به صورت یک برنامه دقیق و قطعی در مجلس مطرح نیست. برخی از نمایندگان گه‌گاهی در این زمینه اظهاراتی دارند یا از بیرون اظهاراتی مطرح می‌شود، اما هنوز در مجلس مطرح نیست.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ابتدا باید این نکته ضروری گفته شود که بودجه سالیانه کشور ما نزدیک به ۹۰ درصدش جاری است؛ جاریِ اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، برای این بودجه جاری اجتناب‌ناپذیر، اگر اصلاحی هم بخواهیم در موردش انجام دهیم، باید تقویتش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که کمتر از ۱۳ تا ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور، بودجه تملک دارایی‌هاست؛ پروژه‌هایی که در سطح کشور داریم، مانند آب شرب روستا و شهر، یا جاده روستا، یا مدرسه، یا خانه بهداشت، یا کانال آب کشاورزی، یا طرح هادی روستاها و از جمله پروژه‌هایی است که با منابع کم استانی در واقع دنبال می‌شود. یک سری هم پروژه‌های ملی هستند؛ پروژه‌های ملی که به هر حال هزاران پیمانکار دارند. این پیمانکاران نیروی کاری زیادی دارند. صنایع بالادست این‌ها هستند که مصالح این‌ها را تأمین می‌کنند، تأمین امکانات می‌کنند. ما اگر بخواهیم به این حدود ۱۳ تا کمتر از ۱۵ درصد عمرانی کشور دست بزنیم، حتما بخش دیگری از کشور را دچار اختلال می‌کنیم.

اولین تلاش دولت این باشد که همین بودجه‌ تحقق پیدا کند

همتی با بیان این‌که نگاه در اصلاح بودجه باید الان به این مسیر باشد که بودجه را تقویت کنیم، گفت: باید برویم به سمتی که همین بودجه‌ای که داریم، ۱۰۰ درصد وصول و تحقق پیدا کند. به دلیل جنگ تحمیلی سوم دشمن، روند فروش نفت ما دچار اختلالاتی شد. به تبع این جنگ، مالیات دچار اختلالاتی شد و بسیاری از بنگاه‌هایی که عدد قابل توجهی مالیات می‌دادند، مثل فولاد مبارکه یا پتروشیمی‌ها، این‌ها هم در جنگ آسیب جدی دیدند. به تبع آن‌ها، ده‌ها واحد پایین‌دست آسیب دیدند. بنابراین، وصول مالیات‌مان هم الان در شرایط بسیار پرچالشی است. از همین رو، اولین تلاش دولت باید این باشد که همین بودجه‌ای که داشتیم تحقق پیدا کند.

وی تأکید کرد: از طرفی، ما برای بازسازی واحدهایی که در جنگ آسیب دیدند؛ چه مربوط به مردم عادی، چه مربوط به دستگاه‌های دولتی، نیروهای مسلح، بازسازی این آسیب‌ها عدد و رقم قابل توجهی می‌خواهیم. یعنی حداقل باید سالی نزدیک به ۱۰ میلیارد داشته باشیم تا در این حوزه‌ها هزینه کنیم.

حمایت یارانه‌ای دولت خیلی نتوانسته زندگی مردم را در مقابل تورم و فشارها واکسینه کند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این‌که گفته می‌شود بودجه را اصلاح کنیم، باید حواس‌مان به برخی از مسائل باشد. امروز تورم و گرانی اقلام و کالاهای اساسی و زندگی مردم و معیشت جامعه را آزار می‌دهد. ما با پوشش یارانه‌ها توانستیم بخشی از فشار را از دوش مردم کم کنیم که باز در مقابل تورمی که وجود دارد، حمایت یارانه‌ای دولت خیلی نتوانسته شرایط زندگی مردم را در مقابل تورم و فشارها واکسینه کند.

وی با اشاره به این‌که امروز در کشور به منابع جدید نیاز داریم، خاطرنشان کرد: اگر قرار است یک متمم جدید در بودجه بزنیم و آن را تقویت کنیم، باید به منابع جدید فکر کنیم؛ هم منابع برای تقویت معیشت مردم، هم برای بازسازی واحدها و تأسیساتی که در جنگ آسیب دیدند، هم پروژه‌هایی که در بودجه سال ۱۴۰۵ هستند، این‌ها پروژه‌هایی هستند که سال‌های سال در قانون بودجه بودند و زخمی‌اند و الان در مسیر کار هستند. این‌ها هم نیروهای زیادی، از جمله نیروی کارگری دارند، کارفرما دارند، پیمانکار دارند. این‌ها هم یک چرخه عظیمی از اقتصاد کشور هستند. بنابراین، باید این بحث منظم و هوشمندانه جلو برود.

امیدوارم با پایبندی دشمن به تفاهم‌نامه وارد دوره آرامش و سازندگی کشور شویم

همتی ادامه داد: این‌که ما یک بحثی را تحت عنوان اصلاح بودجه مطرح کنیم قابل تامل است؛ اگر بودجه را بخواهیم کوچک‌تر کنیم و بگوییم قابل تحقق نیست که نمی‌شود. پس بازسازی واحدهایی را که در جنگ خسارت دیدند، چه متعلق به مردم، چه متعلق به نیروهای مسلح، چه متعلق به دولت، چه می‌شود؟ چگونه باید برای بازسازی تأمین مالی کنیم؟ یا این‌که همین الان تورم، شرایط حقوق و دریافتی کارکنان دولت و بازنشسته‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و کیک معیشت مردم خیلی کوچک شده است، باید حواسمان به این چیزها باشد.

وی افزود: ما پروژه‌های عمرانی موجود را داریم و مردم توقع دارند این پروژه‌ها به نتیجه برسند و خدمات نهایی به دست مردم برسد و مردم استفاده کنند. بنابراین، در نگاه به اصلاح بودجه، ابتدا باید بگوییم چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم؟ هدف از اصلاح چیست؟ منابع جدیدمان چیست؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ان‌شاءالله دشمن واقعاً به آنچه امضا کرده پایبند باشد و ما وارد دوره آرامش و سازندگی کشور شویم و دوره پساجنگ را رقم بزنیم و پیگیری کنیم. حتماً مجلس هم در این مسیر کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: البته مجلس که در حال حاضر مشغول به کار است، کمیسیون‌ها فعال هستند، با وزارت‌خانه‌ها جلسات خودشان را چه به صورت حضوری و چه علنی دارند، ولی کفایت نمی‌کند و ان‌شاءالله به زودی ما در ساختمان مجلس حضور داشته باشیم و آن موقع روی این بحث‌ها، بحث‌های فنی و تخصصی کار کنیم نه یک سری نظراتی که پشتوانه اجرایی نخواهد داشت.

هوشمندانه نیست که بعد از جنگ بلافاصله سراغ افزایش برخی قیمت‌ها برویم

همتی درباره این‌که چند روز پیش وزیر نفت با مجلس جلسه داشت و برخی از نمایندگان بحث افزایش قیمت بنزین را مطرح کردند، آیا در چنین شرایطیطرح این مباحث عاقلانه است، گفت: در حال حاضر یکی از محل‌های تأمین منابع حمایتی‌مان از دهک‌های مختلف و دادن یارانه، ما‌به‌التفاوت قیمت انرژی از همین محل است. امروز با این کسری‌هایی که روبه‌رو شدیم، هم بودجه‌مان برای تأمین هزینه‌های جاری دستگاه اجرایی با چالش روبه‌رو است، هم برای پروژه‌های عمرانی‌مان، هم برای تأمین یارانه‌هایمان چالش داریم؛ بنابراین یکی از گزینه‌ها این است که اگر مثلا فرض کنید در حوزه سوخت بخواهند تصمیمی بگیرند، منابعش هم عینا برای حمایت از همه دهک‌ها و معیشت مردم برود.

وی تأکید کرد: این نکته مهم است که یادمان بماند مردم توقع دارند رویه‌ای را که الان جاری کردیم، که همان یارانه یک میلیون تومانی است که از قبل هم مرسوم بوده و پرداخت می‌شود، تحویل‌شان دهیم. از طرفی هم منابع ورودی دولت و تحقق بودجه هم در این شرایط دچار چالش شده است. در این شرایط به نظر من آگاهانه و هوشمندانه نیست که بعد از جنگ بلافاصله سراغ افزایش برخی قیمت‌ها برویم. اتفاقا باید سراغ روش‌هایی برویم که بعد از جنگ مردم را خوشحال کند. به مردم پاداش بدهیم. به مردم سرویس و خدماتی بدهیم که بگوییم این پاداش ایستادگی شما در جنگ بزرگی بود که بر کشور ما از سوی استکبار جهانی، آمریکا و اسرائیل و سایرین تحمیل شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این ملت بودند که با ایستادگی‌شان توانستند ایران را سربلند کنند و کشورمان را حفظ کنند و اجازه ندهند دشمن به اهداف چندگانه شوم، از جمله تجزیه ایران، یغما بردن نفت و ایجاد ناآرامی و ده‌ها هدف اصلی و فرعی دیگر برسد. این مردم با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها و به عنوان پشتوانه نیروهای مسلح در میدان، چه در میدان نظامی‌مان و چه در میدان دیپلماسی‌مان، نگذاشتند دشمن به هدفش برسد.

وی تأکید کرد: این مردم و ملت بودند که پشتوانه میدان و دیپلماسی بودند و دل این دو میدان قرص به حمایت ملت و همین‌طور هدایت هوشمندانه رهبری بود که در این شرایط سخت کشور را به این نقطه آوردیم. دشمن به توقف جنگ تن داد. دشمن به این‌که مذاکره به نتیجه برسد، تن داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شاهد بودیم دشمن خیلی زیاده‌خواهی می‌کرد و نظر دشمن این بود که هر چه او می‌گوید، همان باید به امضای طرفین برسد که این نتیجه واقعی مذاکره نیست. ولی با همین ایستادگی و تدبیر مسئولین سیاسی، دولت، مجلس و نیروهای مسلح و از همه مهم‌تر مردم، دشمن ناچار شد تن بدهد به این‌که خواسته‌های ایران را بپذیرد و امروز الحمدلله این اتفاق افتاد و امیدواریم دشمن، بعد از تفاهم، در اجرای تعهدات خود وفادار و پایدار باشد تا ما شرایط خوبی داشته باشیم و بتوانیم ان‌شاءالله با سرعت، بازسازی کشور و اصلاح نظام اقتصادی‌مان را در دستور کار قرار دهیم. همه این‌ها باید به نفع مردم تمام شود. همه این‌ها باید تغییری در زندگی مردم حاصل کند و موجب خوشحالی و رضایتمندی مردم شود.

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