نشست نهایی کمیسیون مرکزی برای انتخاب مدیران برتر سال ۱۴۰۴ قوه قضاییه برگزار شد

به گزارش ایلنا، نشست نهایی کمیسیون مرکزی انتخاب مدیران برتر سال ۱۴۰۴ دستگاه قضا با حضور حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه و رئیس کمیسیون مرکزی تقدیر، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و دبیر کمیسیون مرکزی تقدیر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور و سایر اعضای اصلی کمیسیون مذکور برگزار شد.

این نشست در اجرای دستورالعمل ۲۶ ماده‌ای جامع تقدیر در قوه قضاییه مبتنی بر اجرای فرمان چهارم از فرامین هشت گانه رهبر شهید انقلاب با عنوان «شناسایی و تشویق افراد زحمتکش در درون قوه قضاییه» و سند تحول و تعالی دستگاه قضا تشکیل شد.

معاون اول قوه قضاییه با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست عنوان کرد: در این نشست، روند انتخاب مدیران برتر سال ۱۴۰۴ مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه جلسه بسیار خوبی بود که به تصمیمات مناسبی نیز منتهی شد. در سال‌های گذشته چنین سازوکار مشخصی وجود نداشت، اما اکنون با دستورالعملی که ابلاغ شده، انتخاب مدیران بر اساس معیار‌ها و شاخص‌های تعریف‌شده انجام می‌شود. بر اساس این فرآیند، شاخص‌ها ابتدا در کمیته اولیه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از ارزیابی‌های لازم، گزینه‌های پیشنهادی به کمیسیون مرکزی تقدیر ارائه می‌شود تا تصمیم نهایی در این کمیسیون اتخاذ شود.

وی افزود: در این جلسه نیز گزینه‌های مختلف در سطوح سازمانی و استانی بررسی و جمع‌بندی شد و تصمیمات نهایی در چارچوب همین فرآیند اتخاذ شد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در آستانه نزدیک شدن به هفته قوه قضائیه، تاکید کرد: توجه ویژه‌ای به عملکرد همکاران در استان‌ها و شهرستان‌ها شد؛ چرا که در شرایط مختلف، چه در ایام عادی و چه در شرایط خاص، اقدامات ارزشمند و قابل توجهی از سوی آنان انجام شده است. همکاران ما در استان‌ها همواره زحمات فراوانی به دوش می‌کشند و تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی به مردم شایسته تقدیر است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بر همین اساس، از میان مجموعه این تلاش‌ها، مدیرانی که فعالیت‌های شاخص‌تر و اثرگذارتر در افزایش رضایتمندی عمومی داشته‌اند، انتخاب و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت که این تجلیل نیز از سوی رئیس معظم قوه قضاییه انجام خواهد شد.

حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و دبیر کمیسیون مرکزی تقدیر نیز عنوان کرد: فرایند تقدیر از کارکنان با رویکردی عدالت محور و با هدف افزایش انگیزه خدمت، تقویت زمینه پرورش استعداد‌های برتر و ارتقای بهروری نیروی انسانی قوه قضاییه برای ارائه خدمات برتر امسال بصورت ویژه در معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با ایجاد باور‌های مثبت در ارائه خدمات قضایی در تلاش هستیم تا سطح رضایتمندی مراجعان به دستگاه قضایی را به نقطه اعتلاء مطلوب برسانیم. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه است؛ لذا سیاست گذاری و تعیین خط مشی به منظور معرفی افراد منتخب به نوعی طراحی شده است که کارکنان شایسته تقدیر معرفی شوند تا بعنوان الگو روحیه همدلی بین کارکنان را ارتقای دهند. در شمار انتخاب سالانه نفرات برتر یکسری محدودیت‌ها نیز وجود دارد؛ لذا جا دارد از همین جا از زحمات تمامی همکاران مان که در عرصه خدمت رسانی جهاد می‌کنند، تقدیر و تشکر کنم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن تقدیر از زحمات اعضای کارگروه‌های تقدیر و کمیسیون‌های استانی گفت: شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط بعنوان قضات، مدیران یا کارکنان نمونه قوه قضاییه در دو سطح ملی و ستادی با کار مشترک کمیسیون‌های استانی و کارگروه‌های ستادی و با امتیاز دهی براساس شاخص‌های معین انجام و به کمیسیون مرکزی معرفی شده‌اند که از زحمات همه این عزیزان تشکر می‌شود.

شایان ذکر است، اعضای اصلی « کمیسیون مرکزی تقدیر » متشکل از معاون اول قوه قضاییه (رئیس)، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی (دبیر)، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، معاون راهبردی، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه هستند.

همچنین در این جلسه مطابق تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل جامع تقدیر، روسای سازمان‌های تابعه قوه قضاییه نیز با دارا بودن حق رای در انتخاب مدیران برتر زیر مجموعه خود حضور داشتند.

انتهای پیام/