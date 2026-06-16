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حضور پزشکیان در مراسم گرامیداشت شهید خطیب

حضور پزشکیان در مراسم گرامیداشت شهید خطیب
کد خبر : 1800117
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رئیس‌جمهوری در مراسم گرامیداشت وزیر شهید اطلاعات حاضر شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در مراسم بزرگداشت شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت چهاردهم که در آستان عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، حضور یافت.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های لشکری و کشوری برگزار شد و رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد شهید خطیب، با خانواده آن شهید و جمعی از حاضران گفت‌وگو کرد.

 

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