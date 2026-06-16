۶۵ درصد از اراضی مناطق آزاد کشور تثبیت و سنددار شد

به گزارش ایلنا، آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران، امروز (۲۶ خردادماه ۱۴۰۵) با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت، کیوان نیازی سرپرست ثبت اسناد و املاک استان ایلام، مهدی رعیتی مدیرعامل منطقه آزاد مهران، سارا فلاحی و همتی نمایندگان مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و دشتی اردکانی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشاور مناطق آزاد در شهرستان مهران برگزار شد.

در این آیین، اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد مهران در پهنه‌ای حدود ۷ هزار هکتار و در قالب ۷ پلاک اصلی به منظور تثبیت مالکیت، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی این منطقه مرزی اهدا شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران ن، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز جبهه مقاومت با ایستادگی مردم، رزمندگان و مسئولان کشور در عرصه‌های مختلف، دستاورد‌های مهمی را رقم زده و این موفقیت‌ها حاصل همراهی ملت ایران است.

وی با اشاره به جایگاه استان ایلام و منطقه مهران در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی افزود: مردم ایلام و مهران سال‌هاست در خط مقدم خدمت به زائران امام حسین (ع) قرار دارند و این مراسم در آغاز ماه محرم، اقدامی نمادین در جهت قدردانی از این مجاهدت‌هاست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تقدیر از مسئولان استانی و ملی از جمله نمایندگان استان ایلام، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مدیران اجرایی و مجموعه ثبتی استان اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه تثبیت مالکیت و صدور اسناد در مناطق اقتصادی کشور حاصل همکاری گسترده دستگاه‌هاست.

بابایی با تأکید بر اهمیت هویت‌بخشی به اراضی کشور گفت: یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضاییه و سازمان ثبت، تثبیت مالکیت و هویت‌بخشی به اراضی در پهنه‌های مختلف است؛ زیرا در صورت عدم هویت‌بخشی، زمین می‌تواند به محل بروز اختلافات، تصرفات غیرقانونی، کلاهبرداری و دعاوی حقوقی تبدیل شود.

وی افزود: در پهنه‌های اقتصادی کشور شامل شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، فرآیند حدنگاری و صدور اسناد در حال انجام است تا امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات حقوقی در این مناطق تضمین شود.

بابایی اظهار کرد: بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد حدنگار در پهنه‌های مختلف کشور در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد و یکی از مهم‌ترین این پهنه‌ها، پهنه‌های اقتصادی شامل شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است.

وی افزود: در کشور ۱۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در پهنه‌ای حدود ۷۳۰ هزار هکتار وجود دارد که تا امروز با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۴۶۸ هزار هکتار از این پهنه‌ها تثبیت شده که معادل حدود ۶۵ درصد است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم بخش عمده این مناطق تا پایان سال به مرحله تثبیت کامل برسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه شهرک‌های صنعتی نیز که حدود ۱۵۴ هزار هکتار وسعت دارند، تاکنون ۱۳۴ هزار و ۷۳۶ هکتار دارای سند مالکیت شده‌اند و در برخی استان‌ها از جمله قزوین، یزد و زنجان، حدنگاری شهرک‌های صنعتی به ۱۰۰ درصد رسیده است. همچنین هزارو ۸۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که تاکنون ۲۳۰ هزار و ۴۵۷ واحد تولیدی در آنها دارای سند مالکیت شده‌اند.

بابایی با اشاره به مناطق ویژه اقتصادی نیز گفت: در کشور ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد آنها نیز در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد.

وی با اشاره به صدور اسناد منطقه آزاد مهران اظهار کرد: امروز در آغاز ماه محرم و در آستانه خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، برای مردم شریف استان ایلام و منطقه مهران، شاهد یک اقدام مهم بودیم و در پهنه‌ای حدود ۷ هزار هکتار و در قالب ۷ پلاک اصلی، سند مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران صادر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: این اقدام، نخستین گام مهم در مسیر تثبیت مالکیت در مناطق آزاد است و می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر و کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی در آینده باشد.

وی ادامه داد: سازمان ثبت آمادگی دارد سایر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور را نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت پوشش تثبیت مالکیت و صدور اسناد قرار دهد تا از شکل‌گیری دعاوی حقوقی و جرایم احتمالی در آینده جلوگیری شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، به دلیل انتشار اخبار مربوط به تبدیل یک منطقه به منطقه اقتصادی یا افزایش ارزش اراضی، شاهد ایجاد دعاوی صوری و پرونده‌سازی هستیم که می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد از این رو تثبیت مالکیت در مراحل اولیه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد آرامش اقتصادی و حقوقی داشته باشد.

بابایی با اشاره به همکاری قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: این آمادگی وجود دارد که فرآیند صدور اسناد در کوتاه‌ترین زمان و با هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها انجام شود تا زمینه توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد مهران فراهم شود.

وی با تأکید بر آثار اقتصادی این اقدامات گفت: تثبیت مالکیت موجب افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در حوزه زمین و املاک می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در برخی موارد، صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه آزاد یا اقتصادی موجب افزایش چندبرابری قیمت زمین و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری دعاوی صوری و سوءاستفاده‌های اقتصادی شده است که با اجرای حدنگاری، این مشکلات به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق پیش از اعلام مناطق اقتصادی گفت: اجرای صحیح فرآیند تثبیت در مراحل اولیه می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش داده و از بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی در آینده جلوگیری کند و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای نیز در حال نهایی شدن است که با امضای آن، تسریع در حدنگاری مناطق آزاد کشور دنبال خواهد شد.

صدور اسناد مالکیت بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد مهران در کوتاه‌ترین زمان ممکن

کیوان نیازی، سرپرست ثبت اسناد و املاک استان ایلام، در این مراسم با اشاره به موقعیت راهبردی استان ایلام و منطقه آزاد مهران، اظهار کرد: استان ایلام به عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور با حدود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و تجاری برخوردار است و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران نیز به عنوان یکی از مناطق آزاد مهم کشور، نقش مؤثری در توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری ایفا می‌کند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی رعیتی مدیرعامل منطقه آزاد مهران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری درخواست صدور اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد که این موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست ثبت اسناد و املاک استان ایلام ادامه داد: بر اساس لایه‌های بانک اطلاعات هندسی کاداستر، محدوده منطقه آزاد شناسایی و مطابق تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و همچنین در چارچوب مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه‌های مربوطه، عملیات تطبیق، بازدید میدانی و کنترل‌های فنی و ثبتی انجام شد.

نیازی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات و با تلاش همکاران اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهران و مجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد مهران در مدت زمانی کوتاه برای بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی این منطقه در قالب چهار پلاک ثبتی و هفت جلد سند مالکیت صادر شد.

کشاورز: بیش از ۴۶۸ هزار هکتار از اراضی مناطق آزاد کشور دارای سند حدنگار شد

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان در حوزه تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی کشور اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای دو قانون مهم و تأثیرگذار را به عنوان مأموریت‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است نخست قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب سال ۱۳۹۳ که تکلیف حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای تمامی اراضی کشور را مشخص کرده و دوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که وضعیت املاک فاقد سند رسمی را تعیین تکلیف می‌کند.

وی افزود: حسب تأکید و دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تلاش شده است اجرای این قوانین به صورت مرحله‌ای و گام‌به‌گام پیش برود تا در نهایت تمامی اراضی و املاک کشور تحت پوشش حدنگاری و اسناد رسمی قرار گیرند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار در کشور گفت: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، تاکنون برای ۱۴۵ میلیون هکتار معادل ۸۹ درصد از پهنه سرزمینی کشور حدنگاری انجام شده است که بخش عمده آن مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی است.

وی ادامه داد: از این میزان، حدود ۱۳۶ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت حدنگار شده و این بخش از برنامه‌ها تقریباً به اتمام رسیده است.

کشاورز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: پس از اراضی ملی، حدنگاری اراضی کشاورزی در اولویت قرار گرفت و از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، تاکنون برای ۷۵ درصد این اراضی اعم از اراضی مشاع و مفروز، اسناد مالکیت صادر شده است.

وی افزود: در مرحله بعد، سازمان ثبت تکمیل حدنگاری واحد‌های تولیدی، شهرک‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را در برنامه سال جاری خود قرار داده است تا این بخش نیز به طور کامل ساماندهی و مستندسازی شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری‌های صورت‌گرفته با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: در جلسات مشترکی که با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد برگزار شده، وضعیت تمامی مناطق آزاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در کشور فعال هستند که شامل منطقه آزاد ارس با ۴۶ هزار هکتار، کیش ۹ هزارو ۱۳ هکتار، هندورابی با ۲ هزار و ۱۹۹ هکتار، فارور بزرگ با ۲ هزار و ۷۴۸ هکتار، فارور کوچک با ۸۷ هکتار، اردبیل با یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار، چابهار با ۸۱ هزار و ۹۰۰ هکتار، سیستان با ۸ هزار و ۴۸۲ هکتار، اروند با ۳۴ هزار و ۷۰۰ هکتار، ماکو با ۵۰۰ هزار هکتار به عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری خاورمیانه، قصرشیرین با ۸ هزار و ۴۷۵ هکتار، اینچه‌برون با ۱۲ هزار و ۵۷۷ هکتار، انزلی با ۸۶۹ هکتار، بانه با یک‌هزار و ۹۹۶ هکتار، مریوان با ۳ هزار و ۵۸۳ هکتار، قشم ۳۰۰ هکتار و مهران با حدود ۷ هزار هکتار هستند.

کشاورز تصریح کرد: مجموع مساحت مناطق آزاد کشور حدود ۷۳۰ هزار هکتار است که تاکنون برای ۴۶۸ هزار و ۴۹۷ هکتار از این اراضی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده است به عبارتی بیش از ۵۰ درصد اراضی مناطق آزاد کشور تحت پوشش حدنگاری قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از اراضی مناطق آزاد همچنان دارای اسناد مالکیت دفترچه‌ای هستند، گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۸۱۶ هکتار از این اراضی دارای اسناد دفترچه‌ای بوده و تبدیل این اسناد به اسناد تک‌برگی و حدنگار نیز در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به تأکید رئیس سازمان ثبت بر تکمیل حدنگاری واحد‌های تولیدی و مناطق آزاد تا پایان سال جاری اظهار کرد: سازمان ثبت آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستمر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و مدیران مناطق، فرآیند مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حدنگار برای اراضی باقی‌مانده را تسریع کرده و تا پایان سال بخش عمده این اراضی را تعیین تکلیف کند.

مدیرعامل منطقه آزاد مهران: صدور اسناد مالکیت در کمتر از زمان پیش‌بینی‌شده انجام شد

مهدی رعیتی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران، در آیین اهدای اسناد مالکیت این منطقه با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجموعه ثبت استان ایلام اظهار کرد: این اقدام ارزشمند و مهم که با تلاش شبانه‌روزی همکاران در ثبت اسناد استان و شهرستان مهران به نتیجه رسیده، در مدت زمانی کوتاه محقق شده و امروز شاهد تحقق یکی از مطالبات اساسی مردم هستیم.

وی افزود: اسناد مالکیت صادرشده را باید به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه‌ای منطقه آزاد مهران در نظر گرفت، زیرا این اسناد نقش اساسی در تثبیت حقوق مردم، ساماندهی اراضی و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.

مدیرعامل منطقه آزاد مهران با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی و حقوق مردم در فرآیند صدور اسناد تصریح کرد: در این مسیر، تمامی حدود شرعی و قانونی رعایت شده و اسناد صادرشده از دقت و صحت کامل برخوردار هستند و در این زمینه هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد.

رعیتی ادامه داد: تلاش مجموعه منطقه آزاد مهران بر این است که با همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسیر توسعه منطقه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و مطالبات به‌حق مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان منطقه آزاد و دستگاه‌های همکار گفت: همکاران ما در منطقه آزاد مهران با جدیت در حال پیگیری امور هستند تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم و زیرساخت‌های لازم برای توسعه همه‌جانبه منطقه را فراهم کنیم. انتظار می‌رود سایر نهاد‌ها نیز با همان سرعت و جدیتی که در مجموعه ثبت اسناد مشاهده شد، در مسیر توسعه منطقه آزاد مهران همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به پیگیری برخی مطالبات مردمی از جمله موضوع تردد خودرو‌های منطقه آزاد اظهار امیدواری کرد این موضوع نیز در آینده نزدیک با پیگیری‌های مستمر به نتیجه مطلوب برسد و تأکید کرد: با تداوم این روند، اخبار خوشایند و دستاورد‌های مهم‌تری از منطقه آزاد مهران در آینده منتشر خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد: صدور اسناد مالکیت، تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور است

حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در این آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور گفت: مناطق آزاد باید بستری برای ارائه خدمات سریع، تسهیل فرآیند‌ها و کاهش موانع اداری باشند، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که این مناطق از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند و نیازمند بازتعریف نقش و مأموریت هستند.

فردوسی با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت و نقش آن در جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت اقدامی بسیار مهم و راهبردی است که می‌تواند امنیت روانی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تضمین کند. سرمایه‌گذار زمانی وارد یک منطقه می‌شود که اطمینان داشته باشد مالکیت و حقوق او به‌صورت رسمی و قانونی تثبیت شده است.

وی افزود: بقای مناطق آزاد وابسته به ورود سرمایه‌گذاری است و درآمد پایدار این مناطق از طریق فروش زمین حاصل نمی‌شود، بلکه باید از طریق توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی شکل گیرد. در این مسیر، تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی نقش کلیدی دارد.

سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با انتقاد از برخی محدودیت‌ها در زیرساخت‌های مناطق آزاد گفت: در برخی مناطق، حتی زیرساخت‌های اولیه و زمین کافی برای اجرای پروژه‌ها وجود ندارد که این مسئله می‌تواند مانع تحقق اهداف توسعه‌ای شود و باید برای آن چاره‌اندیشی اساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به رویکرد جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد اظهار کرد: در سیاست‌گذاری‌های جدید، تلاش شده است هر منطقه آزاد بر اساس مزیت‌ها و ظرفیت‌های خاص خود برنامه‌ریزی شود و الگوی واحد برای همه مناطق اعمال نشود. منطقه آزاد مهران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود با سایر مناطق آزاد کشور متفاوت است و باید برای آن طرح جامع ویژه‌ای تدوین شود. در این نگاه، توسعه منطقه نباید صرفاً محدود به مقاطع زمانی خاص مانند ایام اربعین باشد بلکه باید به یک مرکز پایدار اقتصادی و خدماتی برای استان و کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: در برنامه‌های آتی، طراحی شهری و زیرساختی منطقه آزاد مهران به گونه‌ای دنبال خواهد شد که این منطقه علاوه بر نقش خدماتی در ایام خاص، به یک نقطه مؤثر در اقتصاد منطقه‌ای و ملی تبدیل شود.

فردوسی در پایان ضمن قدردانی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان این سازمان تأکید کرد: تداوم همکاری‌های مشترک میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان ثبت می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش امنیت اقتصادی و تسریع در توسعه مناطق آزاد کشور به‌ویژه منطقه آزاد مهران باشد.

نماینده مردم ایلام: منطقه آزاد مهران حاصل سال‌ها پیگیری و مطالبه‌گری برای توسعه اقتصادی استان ایلام است

سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران، با بیان اینکه امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان ایلام وارد مرحله جدیدی از تحقق شده است، اظهار کرد: بسیار خرسندیم که امروز برای یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان و کشور در این مراسم حضور داریم؛ مطالبه‌ای که پس از سال‌ها پیگیری، رایزنی و تلاش مستمر، امروز وارد فاز عملیاتی شده است.

وی با تشریح روند تصویب منطقه آزاد مهران گفت: از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، پیگیری‌های مستمری برای رفع موانع موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأمین زیرساخت‌ها، تشکیل هیئت مدیره، تعیین مدیرعامل و اخذ مجوز‌های لازم از جمله پیوست زیست‌محیطی انجام شد تا این منطقه وارد فاز اجرایی شود.

فلاحی با تأکید بر اهمیت منطقه آزاد مهران در توسعه اقتصادی استان افزود: اکنون با استقرار مدیریت منطقه آزاد و آغاز اقدامات اجرایی، باید مراحل بعدی توسعه با سرعت بیشتری دنبال شود تا این منطقه بتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ایفا کند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، موضوع تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان عنوان کرد و گفت: این موضوع در مسیر اجرا قرار گرفته و می‌تواند بخشی از مطالبات اقتصادی و رفاهی مردم را پاسخ دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مهران و همجواری با عراق خاطرنشان کرد: منطقه آزاد مهران به دلیل اشتراکات فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی با کشور عراق، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و تعاملات اقتصادی دارد و می‌تواند به یکی از مناطق آزاد موفق کشور تبدیل شود.

همتی: منطقه آزاد مهران باید به کانون تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات کشور تبدیل شود

همتی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در این آیین با اشاره به روند شکل‌گیری منطقه آزاد مهران گفت: یکی از آسیب‌هایی که در برخی پروژه‌های ملی وجود دارد، طولانی شدن فرآیند‌های اجرایی و از دست رفتن فرصت‌هاست. برخی اقدامات که می‌توانست سال‌ها قبل به نتیجه برسد، با تأخیر مواجه شده و همین مسئله موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور شده است.

همتی افزود: در موضوع منطقه آزاد مهران نیز اگرچه بخشی از زمان از دست رفت، اما خوشبختانه در ماه‌های اخیر با استقرار مدیریت منطقه آزاد و همکاری دستگاه‌های مختلف، روند اجرایی کار با سرعت و جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با تقدیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد مهران اظهار کرد: اقدام سازمان ثبت در صدور اسناد مالکیت و حدنگاری اراضی، اقدامی بسیار ارزشمند و زیرساختی است که می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صدور اسناد رسمی و اجرای طرح حدنگاری تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه زمینه‌ساز فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی پنهان کشور است. هنگامی که مالکیت اراضی تثبیت می‌شود، امکان استفاده از این دارایی‌ها برای دریافت تسهیلات، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری اقتصادی فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف اهمیت موضوع حدنگاری و تثبیت مالکیت را درک کرده و قوانین متعددی را در این حوزه به تصویب رسانده است، زیرا این موضوع یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و نظم حقوقی در کشور به شمار می‌رود.

همتی با اشاره به فلسفه تشکیل مناطق آزاد اظهار کرد: باید همواره اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد. مناطق آزاد برای تبدیل شدن به مراکز جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد ملی شکل گرفته‌اند و نباید از این مأموریت اصلی فاصله بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع واردات خودرو و مطالبات مردمی در مناطق آزاد گفت: هرچند موضوع تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد یکی از مطالبات مردم است، اما نباید فراموش کنیم که هدف اصلی مناطق آزاد صرفاً این مسائل نیست بلکه مناطق آزاد باید به بستری برای ایجاد اشتغال، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و رونق صادرات تبدیل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان ایلام و مرز مهران گفت: همجواری با کشور عراق و دسترسی به بازار‌های منطقه‌ای، فرصت بسیار ارزشمندی را برای منطقه آزاد مهران فراهم کرده است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صادرات، افزایش مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری بهره گرفت.

تقدیر از عملکرد سازمان ثبت در توسعه زیرساخت‌های حقوقی مناطق آزاد

دشتی اردکانی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشاور مناطق آزاد، در آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهاد‌های زیربنایی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و اقدامات آن در حوزه تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد.

وی افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت در مناطق آزاد، به‌ویژه منطقه آزاد مهران، زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی است و می‌تواند مسیر ورود سرمایه به این مناطق را هموار کند.

دشتی اردکانی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیریت این سازمان تصریح کرد: اقدامات صورت‌گرفته توسط رئیس سازمان ثبت و معاونان مربوطه در حوزه املاک و کاداستر، به‌ویژه در زمینه صدور اسناد مالکیت، اقدامات بسیار بزرگ و اثرگذاری بوده است که باید مورد تقدیر قرار گیرد.

وی ادامه داد:صدور اسناد مالکیت در مناطق آزاد تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه یک اقدام راهبردی در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. استمرار این روند می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار مناطق آزاد و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور ایفا کند.

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