خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور فرمانده کل ارتش انجام شد؛

اهدای نشان فداکاری به ۷ خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه و رمضان

اهدای نشان فداکاری به ۷ خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه و رمضان
کد خبر : 1800028
لینک کوتاه کپی شد.

نشان فداکاری اعطایی فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) طی مراسمی در دانشگاه افسری امام علی(ع) و با حضور فرمانده کل ارتش، به شهیدان امیر سرتیپ جعفرزاده، امیر سرتیپ زارع خفری، امیر سرتیپ دوم طهماسبی، امیر سرتیپ دوم محمدی، سرهنگ موسوی، سرهنگ دوم حسنوند، سرگرد محمدوند اعطا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در ششمین سالروز اعطای نشان فداکاری رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به دانشگاه افسری امام علی(ع) و برابر تصویب «شورای عالی نشان‌ها» در ارتش، به‌ پاس رشادت و مدیریت جهادی در صحنه‌ها و برهه‌های سرنوشت‌‌ ساز دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و ایثار و بذل جان در اعتلای ایران سربلند اسلامی، طی مراسمی در دانشگاه افسری امام علی(ع) و با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، نشان فداکاری به هفت خانواده شهید معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان، شهید امیر سرتیپ رضا جعفرزاده، شهید امیر سرتیپ مسعود زارع خفری، شهید امیر سرتیپ دوم غلامعلی طهماسبی، شهید امیر سرتیپ دوم علی حسین محمدی، شهید سرهنگ سید سعید موسوی، شهید سرهنگ دوم ایوب حسنوند، شهید سرگرد اسماعیل محمدوند که در خط مقدم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، مومنانه و مردانه ایستاده‌اند، اهدا شد.

همچنین در این مراسم، حکم استاد تمام عضویت هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع) به خانواده معظم شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رییس فقید ستاد کل نیروهای مسلح اهدا شد.

نشان فداکاری که اعطایی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) به دانشگاه افسری و ارتش جمهوری اسلامی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی ۱۱۸۴ دانشجو و دانش آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی(ع) ارتش است که در راه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی