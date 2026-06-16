اهدای نشان فداکاری به ۷ خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه و رمضان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در ششمین سالروز اعطای نشان فداکاری رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به دانشگاه افسری امام علی(ع) و برابر تصویب «شورای عالی نشان‌ها» در ارتش، به‌ پاس رشادت و مدیریت جهادی در صحنه‌ها و برهه‌های سرنوشت‌‌ ساز دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و ایثار و بذل جان در اعتلای ایران سربلند اسلامی، طی مراسمی در دانشگاه افسری امام علی(ع) و با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، نشان فداکاری به هفت خانواده شهید معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان، شهید امیر سرتیپ رضا جعفرزاده، شهید امیر سرتیپ مسعود زارع خفری، شهید امیر سرتیپ دوم غلامعلی طهماسبی، شهید امیر سرتیپ دوم علی حسین محمدی، شهید سرهنگ سید سعید موسوی، شهید سرهنگ دوم ایوب حسنوند، شهید سرگرد اسماعیل محمدوند که در خط مقدم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، مومنانه و مردانه ایستاده‌اند، اهدا شد.

همچنین در این مراسم، حکم استاد تمام عضویت هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع) به خانواده معظم شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رییس فقید ستاد کل نیروهای مسلح اهدا شد.

نشان فداکاری که اعطایی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) به دانشگاه افسری و ارتش جمهوری اسلامی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی ۱۱۸۴ دانشجو و دانش آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی(ع) ارتش است که در راه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده‌اند.

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