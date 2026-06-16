نیروی زمینی ارتش از هیچ تلاشی برای حفظ اسلام و ایران دریغ نخواهد کرد

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم ششمین سالروز اعطای نشان فداکاری رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای که به‌ منظور پاسداشت هزار و ۱۸۴ شهید دانشجو و دانش‌آموخته دانشگاه افسری امام علی (ع) نزاجا با حضور فرمانده کل ارتش و فرماندهان عالی‌رتبه ارتش در دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: إن شاءالله روح شهدای ایران‌زمین با شهدای کربلا محشور شود. این شهدا در دفاع از دین و انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان از هیچ کوششی دریغ نکردند.

امیر جهانشاهی ادامه داد: شهدای عزیز ما مصداق آیه «مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیه» بودند. آنان با تقدیم جان شیرین خود، استقلال، آزادی و امنیت را برای ملت قهرمان ایران و مسلمانان جهان به ارمغان آوردند و دشمن را در رسیدن به اهداف شومی که داشت، ناکام گذاشتند

فرمانده نیروی زمینی ارتش «نشان فداکاری» را نمادی از ایثارگری، ازخودگذشتگی، شجاعت، شهامت و شهادت‌طلبی دانش‌آموختگان این دانشگاه مقدس دانست و تأکید کرد: این نشان، تنها یک مدال یا مراسم نیست؛ بلکه اعتماد رهبر شهید و پاسخی به زحمات فرماندهان و دانش‌آموختگان این دانشگاه بود که با پیشنهاد سیدالشهدای نیرو‌های مسلح (امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی) محقق شد.

وی با اشاره به نخستین سال برگزاری این مراسم، بدون حضور فیزیکی رهبر شهید انقلاب و امیر سپهبد شهید موسوی، اظهار داشت: اگرچه امروز جای آن بزرگواران در میان ما خالی است، اما راه شهدا ادامه دارد. رهبر شهید انقلاب، دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی را یک مرکز تربیت افسران انقلاب می‌دانستند، نه صرفاً یک مرکز نظامی یا فرهنگی. این دانشگاه، کانون پرورش فرماندهانی چون شهید موسوی است که باید به‌عنوان الگو برای ارتش، نیرو‌های مسلح و نسل‌های آینده معرفی شوند.

امیر جهانشاهی در ادامه به ذکر نمونه‌هایی از ایثار و شهادت‌طلبی فرماندهان شهید پرداخت و گفت: شهید «زارع» از دانشگاه پدافند هوایی، داوطلبانه به تیم‌های پدافندی واکنش سریع پیوست و با آگاهی از مأموریت بدونِ بازگشتش، همسرش را به دعا برای شهادت در همان لباس سفارش کرد. شهید «جعفرزاده» تا آخرین لحظه در مرکز فرماندهی و کنترل قرارگاه غرب ماند، شهید «طهماسبی» در دفتر کار خود به شهادت رسید و شهید «حسنوند» بر اثر اصابت موشک دشمن در پادگان بانه ۲۰۰ متر پرتاب شد و به فیض شهادت نائل آمد. هر یک از این شهیدان، الگویی بی‌بدیل برای ما هستند.

امیر جهانشاهی با اشاره به حضور فرماندهان در این مراسم معنوی، بر عهد و پیمان نیرو‌های مسلح برای حفاظت از آب و خاک ایران اسلامی تأکید کرد.

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