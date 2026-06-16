رفع محاصره دریایی وارد فاز عملیاتی شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا مجید تخت روانچی در جمع خبرنگاران درباره جلسه روز جمعه در سوییس گفت: بعد از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا دور جدید مذاکرات آغاز می شود. ریاست تیم مذاکره کننده ایران برعهده آقای قالیباف و ریاست تیم مذاکره کننده امریکا نیز برعهده جی دی ونس خواهد بود.

وی ادامه داد: امضای یادداشت تفاهم در ارتباط با خاتمه جنگ یا به صورت دیجیتال و یا به صورت حضوری در سوئیس خواهد بود‌ و پس از آن مذاکرات بین دو کشور آغاز خواهد شد.

وی گفت: خاتمه محاصره از ابتدا مورد تأکید ما بود و این روند آغاز شد. حتی پیش از آنکه امضا به‌صورت رسمی انجام شود، رفع برخی موانع و محاصره انجام شده بود و در جلسه امروز نیز به این موضوع اشاره شد.

وی در مورد محل امضا گفت: کشور سوییس برای این منظور تعیین شده اما هنوز مکان دقیق مشخص نشده است. پس از انجام امضا، مذاکرات بلافاصله آغاز خواهد شد. مدت زمان این مذاکرات هنوز مشخص نیست و نمی‌توان درباره زمان‌بندی آن اظهار نظر قطعی کرد.

معاون وزیر امورخارجه گفت: همچنین هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه امضا اتخاذ نشده و ممکن است امضا در سوئیس، به‌صورت دیجیتال یا به‌صورت حضوری انجام شود. این موضوع در حال بررسی است. پس از امضا، مذاکرات میان طرفین آغاز خواهد شد و آقای قالیباف از طرف ایران مسئول انجام مذاکرات خواهند بود.

تخت روانچی درباره ادامه حملات اسرائیل به لبنان و نقض تفاهم گفت: یکی از بندها در یادداشت تفاهم، به‌صراحت بر خاتمه جنگ و پایان عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید شده است. چنانچه رژیم صهیونیستی در این زمینه بخواهد این توافق را نقض کند، با توجه به اینکه آمریکا از طرف شرکایش متعهد شده است خاتمه جنگ در همه جبهه ها رعایت شود، چنانچه نقض صورت بگیرد طبیعی است مکانیزم‌های مشخصی در متن یادداشت تفاهم برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده و تصمیم‌گیری‌ها بر همان اساس انجام خواهد شد.

وی گفت: مقرر شده است که گفت‌وگوها در، سوئیس، پس از نهایی شدن و امضای یادداشت تفاهم آغاز شود. هنوز درباره مدت حضور طرفین در مذاکرات و جزئیات مباحث قابل طرح، تصمیم نهایی اتخاذ نشده است، اما هر دو طرف تأیید کرده‌اند که پس از امضا، گفت‌وگوها آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از رسمی شدن یادداشت تفاهم، می‌توان درباره جزئیات آن صحبت کرد. تاکنون وارد مباحث جزئی نشده‌ایم. درباره موضوعات هسته‌ای نیز چارچوب کلی روشن است؛ مباحثی همچون غنی‌سازی، ذخایر هسته‌ای و نیازهای هسته‌ای ایران مورد توجه قرار گرفته و به آن‌ها اشاره شده است. با این حال، بهتر است چند روز دیگر صبر کنیم تا روندها روشن‌تر شود و سپس قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم.

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