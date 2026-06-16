نیکزاد:
ملت ایران در برابر تحریم و تهدید عقبنشینی نکرده است
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیش از چهار دهه مقاومت ملت ایران گفت: هرگاه دشمنان برای تضعیف اراده مردم اقدام کردهاند، انسجام ملی و روحیه مقاومت در کشور تقویت شده است.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم شهرستان محلات، افزود: تجربه بیش از چهار دهه ایستادگی ملت ایران در برابر تحریمها، تهدیدها و فشارهای سیاسی نشان داده است که هرگاه دشمنان درصدد تضعیف اراده مردم برآمدهاند، انسجام ملی و روحیه مقاومت در کشور تقویت شده است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ارزشهای انقلاب اسلامی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و ظرفیتهای داخلی، از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد و با وحدت و همدلی، مسیر پیشرفت، استقلال و عزت ملی را با قدرت ادامه خواهد داد.
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از شخصیت و جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، وی را شخصیتی برجسته در عرصههای علمی، سیاسی، معنوی و مدیریتی دانست و اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بارها برای ضربه زدن به نظام اسلامی برنامهریزی کردهاند اما با رهبری حکیمانه و حضور مردم، تمامی این توطئهها ناکام مانده است.
وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا در منطقه، به سوابق اقدامات این کشور علیه ملت ایران از جمله حمایت از رژیم بعث عراق، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران و اعمال تحریمها اشاره کرد و افزود: آمریکا با محاسبات نادرست تصور میکرد میتواند جمهوری اسلامی ایران را وادار به تسلیم کند، اما ملت ایران و نیروهای مسلح کشور این تصور را باطل کردند.
نائبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی، تجزیه کشور و تضعیف جبهه مقاومت بودند، تصریح کرد: مردم ایران با حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی، تمامی این نقشهها را خنثی کردند و جمهوری اسلامی نه تنها تضعیف نشد بلکه با اقتدار بیشتری به مسیر خود ادامه داد.
نیکزاد همچنین بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت تأکید کرد و گفت: ایران از آرمانهای خود و ملتهای مظلوم منطقه دست نخواهد کشید و در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهد کرد.
وی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در مذاکرات و تعاملات بینالمللی اظهار کرد: ایران هیچگونه اعتمادی به آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد و هرگونه تصمیمگیری در مسائل کلان کشور در چارچوب قانون اساسی، منافع ملی و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: ملت ایران، نیروهای مسلح و مسئولان کشور با حفظ وحدت و انسجام ملی، اجازه نخواهند داد آرمانهای شهدا و منافع جمهوری اسلامی ایران مورد خدشه قرار گیرد.