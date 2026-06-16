تشکیل پرونده قضایی در خصوص حمله دشمن آمریکایی به تأسیسات آب شرب سیریک

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه عارف اکبری دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی و فرماندار شهرستان سیریک از مخازن آب ۲۰۰۰ و ۵۰۰ مترمکعبی آسیب دیده بخش بمانی سیریک در جریان حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید اظهار داشت: تأسیسات آب شرب، در زمره اموال غیرنظامی و اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی قرار دارند و حمله به این‌گونه تأسیسات، طبق قواعد حقوق بین‌الملل ممنوع است.

وی با اشاره به مستندات بین‌المللی این موضوع، گفت: مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: همچنین برابر ماده ۵۴ همین پروتکل، هرگونه حمله، تخریب، از کار انداختن یا غیرقابل استفاده کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیر نظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی، ممنوع اعلام شده است.

قهرمانی ادامه داد: از ساعات اولیه این حادثه، پرونده قضایی این موضوع تشکیل شده است و پس از تکمیل، برای طرح شکایت و پیگیری در مراجع قضایی بین المللی، به دادستان کل کشور ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان اظهار داشت: از زحمات مدیران استانی و شهرستانی به خاطر رفع مشکل مردم در سریع‌ترین زمان ممکن، تشکر و قدردانی می‌کنم.

رضا شهیدیان، فرماندار سیریک نیز در این بازدید اظهار کرد: در بامداد بیستم خرداد ماه، با حملات موشکی آمریکا، مخزن ۵۰۰ مترمکعبی به صورت کامل و مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی حدود ۵۰ درصد تخریب شدند که با دستور مسئولان و تلاش مدیران و نیرو‌های خدوم شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاه‌های متولی، ظرف ۲۴ ساعت، با استفاده از ظرفیت ۵۰ درصد باقیمانده، مشکل آبرسانی به مردم حل شده است و ان شاءالله در آینده با تامین بودجه لازم، این مشکل به صورت کامل، رفع خواهد شد.

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