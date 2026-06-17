یوسفی در گفتوگو با ایلنا:
مطالبهگری باید با زبان آرام صورت گیرد/ یکدیگر را به خیانت و وطنفروشی متهم نکنیم/ از غافلگیری مجدد جلوگیری شود
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه گفت: امروز با رعایت نظر مقام معظم رهبری، بدون متهم کردن یکدیگر به خیانت و وطنفروشی، با اتحاد و همدلی، باید برای اجرای ده شرط تعیینشده توسط شورای عالی امنیت ملی که به تأیید آقا رسیده است، به صورت گامبهگام حرکت شود؛ بهگونهای که در هر مرحله اگر طرف آمریکایی و غربی به تعهدات خود عمل نکرد، امکان دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور فراهم باشد.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه این روزها شاهد هستیم در میانه جنجالهای جناحی، پیروزیهای میدان و دیپلماسی گم شده است و برخی با اقدامات خود منجر به چنین اتفاقی شدهاند، گفت: معتقدم باید به چندین موضوع در این زمینه توجه داشته باشیم؛نخست دغدغه و نگرانی بهحق مردم قبل از توافق و پس از آن است؛ چراکه آنها بدعهدی طرف آمریکایی را در قبال امثال برجامها دیدهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر امروز توجه ما باید به این نکته باشد که مردم شجاع ایران با هدایتهای رهبر شهیدشان و رهبر رشید جدیدشان و همچنین مقاومت نیروهای مسلح ما، بیش از ۱۰۵ شب در خیابان، همه هستی و داشته خودشان را گذاشتهاند و میدان را خالی نکردند تا دشمن نتواند به آنچه میخواهد برسد.
بحثهایی مطرح نشود که القای شکست به مردم دهد
وی با اشاره به هزینههای آمریکا و اسرائیل که برای جنگ علیه ایران انجام دادهاند، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، امنیتی و فراجا بودجه سنواتی ۱۰ میلیارد دلاری دارند و این نیروها در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها که با بودجه سنواتی بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلاری آمده بودند ما را به زانو دربیاورند، ایران را تضعیف، تجزیه و به گفته خودشان قدرت موشکی و دفاعی ما را از بین ببرند، ایستادند و به واسطه همین ایستادگیهاست که دشمن امروز مجبور شد تن به خواستههای ما بدهد.
یوسفی با بیان اینکه نگرانی برخی از مردم و افراد بهجاست؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که آن بدعهدی که در گذشته در قبال برجام کردند مجدداً تکرار شود، خاطرنشان کرد: پس در این شرایط، نخستین نکته این است که احساس پیروزی و دست برتر ما باید نهادینه شود و خدایی نکرده بحثهایی مطرح نشود که القای شکست به مردم دهد. امروز همه میدانند ما پیروز میدان بودهایم و این دشمنان بودند که مجبور شدند درخواست آتشبس بدهند.
در تأیید و تفاهم نهایی، متحد و ید واحد هستیم
وی با اشاره به اینکه اکنون در شرایط جدید تا زمانی که توافق نهایی صورت بگیرد، چند شرط ضرورت دارد، گفت: ده شرط تعیینشده توسط شورای عالی امنیت ملی که به تأیید حضرت آقا رسیده است باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به نظر میرسد برخی از شروط دهگانه اهمیت بیشتری دارند، از جمله توان موشکی ما که دست برتر ما بود، توان غنیسازی هستهای ما که هم نیاز غنیسازی صلحآمیز هستهای ما و هم حفظ سطح ۶۰ درصد غنیسازی را شامل میشود. البته باید تأکید کرد ما هیچوقت دنبال ساخت بمب اتم نبودیم؛ اینها جنبه بازدارندگی داشته و برای تأمین نیازهای داخلی در حوزههای صلحآمیز هستهای مانند درمان، نیروگاهی و تولید برق مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد: ما توانستیم دشمن را به واسطه دست برتر نیروهای مسلح خود به زانو دربیاوریم. یکی از موارد، مدیریت تنگه هرمز بود که ۲۵ تا ۳۰ درصد انرژی و به نوعی کل نیاز جهانی را با محدودیت مواجه کرد و این امر موجب شکست دشمن و به زانو درآمدن آن شد.
یوسفی تأکید کرد: نکته مهم دیگر وحدت ساحتها و به نوعی آتشبس در کل محور مقاومت است؛ بهویژه زنان و مردان حزبالله لبنان که در کنار ما ایستادند و بیش از ۳۰۰۰ شهید تقدیم کردند تا ایران و ایرانیان در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار شکست نشوند. این موارد باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در تأیید و تفاهم نهایی متحد و ید واحد هستیم. گوش به فرمانیم تا هر زمان که رهبر ما اعلام کنند.
مطالبهگری باید با زبان آرام صورت گیرد
یکدیگر را به خیانت و وطنفروشی متهم نکنیم
وی ادامه داد: اعتماد ما در مسیر داخلی وجود دارد، اما به طرف آمریکایی اعتماد نداریم. بنابراین به دلیل بدعهدی طرف آمریکایی و طرف غربی، باید هم این ده شرط در مراحل نهایی لحاظ شود و هم از تجربه بدعهدی آمریکا در برجام، تعهدات به صورت گامبهگام انجام گیرد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اشکال موجود در برجام، فارغ از اینکه آن توافق خوب بود یا نبود، بیدقتیهایی بود که در آن شد و تذکرات برخی افراد مورد توجه قرار نگرفت؛ از موضوع اسنپبک گرفته تا ضرورت اجرای گامبهگام تعهدات. خط قرمزهای آقای شهید به صراحت بیان شده بود اما رعایت نشد؛ بدعهدی طرف مقابل بود.
وی با بیان اینکه امروز باید توجه داشت که همه ملت ایران در کنار یکدیگر هستند و رمز پیروزی ما وحدت کلمه حول محور ولایت است، گفت: چه میان مردم و مسئولان و چه میان مسئولان با یکدیگر، نباید این دوگانگیها ایجاد شود، زیرا در نهایت موجب سوءاستفاده دشمنان خواهد شد.
یوسفی با بیان اینکه ما متحدیم ولی مطالبهگر هستیم، عنوان کرد: با اطمینان به بدعهدی طرف آمریکایی و غربی، ما مطالبهگر هستیم اما با زبان آرام باید این مطالبهگری صورت گیرد. نباید یکدیگر را به خیانت یا اتهامهای مشابه متهم کنیم.
وی افزود: در برجام، هم در متن دقت کافی صورت نگرفت که مسئله اسنپبک اتفاق افتاد و هم در مرحله گامبهگام اجرا نشد. یادمان هست ایران تمامی تعهدات خود را در برجام انجام داد اما طرف آمریکایی زمانی که تعهدات خود را انجام نداد، ابزار لازم برای پیگیری باقی نماند.
اقتصاد و بنیه دفاعی کشور معطل نماند/ از غافلگیری مجدد جلوگیری شود
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز با رعایت نظر مقام معظم رهبری، بدون متهم کردن یکدیگر به خیانت و وطنفروشی، با اتحاد و همدلی، باید برای اجرای ده شرط تعیینشده توسط شورای عالی امنیت ملی که به تأیید آقا رسیده است، به صورت گامبهگام حرکت شود؛ بهگونهای که در هر مرحله اگر طرف آمریکایی و غربی به تعهدات خود عمل نکرد، امکان دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور فراهم باشد.
وی تأکید کرد: مردم، نیروهای مسلح، دولتمردان و مسئولان باید بدون متهم کردن یکدیگر به خیانت و وطنفروشی اقدام کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاشهای مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات کشور، گفت: ما هم امیدواریم هرچه سریعتر در کنار تلاشهایی که کمیسیونهای مجلس انجام میدهند، صحن علنی مجلس که ساحت قانونگذاری دارد تشکیل شود تا بتوانیم دغدغههای قانونگذاری و نظارت را انجام دهیم. این موضوع بیش از ۵۰ روز است که مطرح میکنیم، اما همچنان بدون متهم کردن یکدیگر پیگیری میشود.
وی تأکید کرد: نباید اشتباه برخی دولتمردان سابق تکرار شود و مردم، اقتصاد و اداره کشور را شرطی کنیم و به موضوعاتی مانند توافق و آمدن پول یا آزادسازی منابع از سوی آمریکا گره بزنیم. تجربه نشان داده است که طرف مقابل بدعهد است. در چنین شرایطی ممکن است نگرانیهایی ایجاد شود و موجب توقف تلاشهای داخلی گردد. همچنین ممکن است مانند تجربه برجام که سابقه بدعهدی دارند، اگر دوباره این کار را کردند، اقتصاد مجدداً معطل تصمیم طرف آمریکایی شود که آیا به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا خیر. بنابراین مذاکرات و تفاهم باید با حفظ ده شرط مقام معظم رهبری پیش برود و اقتصاد و بنیه دفاعی کشور معطل نماند تا از غافلگیری مجدد جلوگیری شود.