بیگلری در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
حمایت دولت از حملونقل رایگان؛ فرصت طلایی برای نوسازی ناوگان شهری
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نتایج مثبت اجرای طرح رایگان شدن حملونقل عمومی در روزهای اخیر، این اقدام را در کاهش مصرف سوخت و تشویق شهروندان به استفاده از ناوگان عمومی مؤثر ارزیابی کرد.
محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اعلام آمادگی دولت برای کمک به شهرداریها در راستای رایگان شدن حمل و نقل عمومی و تاثیر اجرای این طرح بر کاهش مصرف سوخت گفت: وقتی معاون اول رئیسجمهور صراحتا اعلام کرده است که رایگان شدنحمل و نقل عمومی در تهران موجب کاهش سه تا چهار میلیون لیتری مصرف روزانه سوخت شده است، نشان میدهد که نتیجه این آزمایش و تجربه مثبت بوده و مردم هم از آن استقبال کردهاند. این موضوع بسیار مهم و جای خوشحالی دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: مردم زمانی به استفاده از حملونقل عمومی روی میآورند که شرایط مناسب برای آنها فراهم باشد. افرادی که خودروی شخصی در اختیار دارند، اگر قرار باشد از مترو و اتوبوس استفاده کنند، انتظار دارند خدمات با کیفیت مطلوب ارائه شود. بنابراین ناوگان حملونقل عمومی باید نوسازی و بهسازی شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتوبوسها و واگنهای مترویی که در شرایط مناسب قرار دارند، باید بهخوبی مورد استفاده قرار گیرند و آن دسته از وسایل نقلیه که نیازمند بازسازی، تعمیر یا تعویض هستند هم باید هرچه سریعتر ساماندهی شوند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد ناوگان حملونقل عمومی ضروری است، افزود: بدین ترتیب شهروندان برای استفاده از این خدمات با ازدحام و انتظار طولانی مواجه نشوند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در این بخش خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در حوزه حملونقل عمومی میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف سوخت ایفا کند. این موضوع از جنبههای مختلف برای کشور اهمیت دارد و آثار مثبت اقتصادی و زیست محیطی به همراه خواهد داشت.
بیگلری اقدام شهرداری در رایگانسازی حملونقل عمومی را ابتکاری مثبت دانست و گفت: این اقدام، ابتکار خوبی از سوی شهرداری بود و لازم است دولت هم از آن حمایت کند. همانطور که اعلام شده، دولت آمادگی حمایت از این روند را دارد و میتواند از طریق تأمین منابع لازم برای بازسازی و نوسازی ناوگان، کمک مؤثری به شهرداریها ارائه دهد.
وی تأکید کرد: حمایت دولت از توسعه، بازسازی و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی میتواند زمینهساز تداوم موفقیت این طرح و افزایش استقبال شهروندان از حملونقل عمومی باشد.