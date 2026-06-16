به گزارش ایلنا، در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی ماه‌هاست چشم‌انتظار اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق و پرداخت مطالبات معوق خود هستند، بار دیگر زمان جدیدی برای اجرای احکام متناسب‌سازی اعلام شده است. تأخیرهای مکرر در اجرای این طرح طی ماه‌های گذشته، نگرانی‌هایی را درباره تحقق وعده‌های داده شده ایجاد کرده و اکنون بسیاری از بازنشستگان به دنبال اطمینان از زمان پرداخت احکام و معوقات خود هستند.

احمد بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره احکام متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بحث تامین اجتماعی شاخص‌های جداگانه‌ای نسبت به متناسب‌سازی بازنشستگان دولتی دارد؛ چراکه این دسته از بازنشستگان شاغل هم‌تراز ندارند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان گفت: احکام بازنشسته‌ها را صادر کرده‌اند و از اول تیرماه هم اعمال می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه تاکنون چندین بار تاریخ اعمال افزایش حقوق مطرح شده و هربار به دلایلی به تعویق افتاد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد در اول تیرماه این احکام اعمال شود،‌ گفت: هنگامی که حکم صادر می‌شود باید پرداخت شود. همچنین مابه‌التفاوت از اول سال هم برایشان واریز خواهد شد.

بیگدلی خاطرنشان کرد: چیزی که درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد این است که بازنشسته‌ها می‌گویند مزایای آنان مانند حق اولاد، حق مسکن و موارد مشابه هم باید افزایش پیدا می‌کرد که هنوز این افزایش اعمال نشده است.

وی ادامه داد: طبق صحبتی که با سازمان و همچنین با خود آقای سالاری درباره این خواسته بازنشستگان داشتم؛ گفتند در تلاش هستیم و بررسی می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم این موارد را هم مانند شاغلان برای شما افزایش دهیم؛ زیرا امسال حق مسکن به یکباره به ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که البته این موضوع بر اساس مصوبه مجلس بود و سال گذشته تصویب شده بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی، بیان کرد: دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی سه مورد است؛ یکی حق اولاد، دیگری حق مسکن و یک مورد دیگر که به نوعی به‌عنوان ترمیم حقوق بازنشستگان محسوب می‌شد. اصل موضوع انجام شده است و این سه آیتم باقی مانده که باید آن را نیز اعمال و اجرا کنیم.

وی در خصوص همسان‌سازی بازنشسته‌های دولتی، گفت: در خصوص همسان‌سازی بازنشستگان دولتی قرار بود قانون ۴۰، ۳۰ و ۳۰ اجرایی شود، که امسال سال آخر است که طبیعتا باید حکم دولتی‌ها زده شود یعنی اکنون هر بازنشسته‌ای باید ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خود را دریافت کند و از امسال حقوق وی به‌طور کامل پرداخت شود.

بیگدلی ادامه داد: برای مثال، فردی مدیر بوده، فردی کارشناس بوده یا هر سمت دیگری داشته است؛ در زمان بازنشستگی باید ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خود را دریافت کند. امسال این موضوع باید به‌طور کامل اجرا شود.

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