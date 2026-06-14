به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در نشست و گفت‌وگوی صمیمی با جمعی از مدیران رسانه‌های کشور، ضمن تشریح رویکردها و اقدامات دولت در مدیریت شرایط ناشی از جنگ و تحولات پس از آن، مهم‌ترین اولویت‌های کشور در مقطع کنونی را حفظ انسجام ملی، ارتقای تاب‌آوری کشور، بهبود معیشت مردم، حمایت از تولید و صنعت، تقویت روابط با کشورهای همسایه، پشتیبانی از نیروهای مسلح و پیگیری مذاکرات در چارچوب سیاست‌های کلان نظام برشمرد.

رئیس جمهور در این نشست با تأکید بر اینکه کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد، تصریح کرد که عبور موفق از چالش‌های پیش‌رو نیازمند هم‌افزایی تمامی ارکان حاکمیت، تقویت سرمایه اجتماعی، اجتناب از دوقطبی‌سازی و حرکت در چارچوب تصمیمات نهادهای قانونی و سیاست‌های ابلاغی نظام است.

دکتر پزشکیان همچنین با تبیین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرایط کنونی کشور، بر ضرورت تمرکز همزمان بر حفظ اقتدار ملی و رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت دولت در کنار صیانت از منافع ملی و امنیت کشور، خود را متعهد به کاهش فشارهای اقتصادی، مقابله با فساد و تبعیض، گسترش تعاملات منطقه‌ای و ایجاد گشایش در مسیر توسعه کشور می‌داند.

رئیس‌جمهور در ادامه با تشریح رویکرد دولت در حوزه مذاکرات و سیاست خارجی، بر پایبندی کامل دولت به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت که تصمیمات راهبردی کشور باید در چارچوب سازوکارهای قانونی اتخاذ شود و همه جریان‌ها و گروه‌ها نیز خود را ملزم به تبعیت از این تصمیمات بدانند.

وحدت و انسجام ملی؛ زیربنای عبور کشور از چالش‌ها

رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، رهبری عالیقدر انقلاب، فرماندهان، نخبگان، دانشمندان، مردم و دانش‌آموزان شهید، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط کنونی دانست و تأکید کرد: صیانت از همبستگی اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های داخلی، ضرورتی راهبردی برای حفظ منافع ملی است.

پزشکیان تصریح کرد: برای بنده، حفظ وحدت و انسجام جامعه از هر موضوع دیگری اهمیت بیشتری دارد. در بسیاری از موارد، با وجود امکان طرح برخی دیدگاه‌ها و مواضع، ترجیح داده‌ام از بیان آن‌ها خودداری شود تا مبادا کوچک‌ترین آسیبی به انسجام ملی و همبستگی اجتماعی کشور وارد شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخی مواضع مطرح‌شده درباره جنگ و مذاکرات افزود: آنچه گاها در رسانه ملی درباره جنگ و مذاکره مطرح می‌شود، لزوماً بازتاب‌دهنده دیدگاه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع یا حتی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نیست؛ در حالی که انتظار می‌رود رسانه ملی منعکس‌کننده سیاست‌ها و رویکردهای مراجع رسمی تصمیم‌گیری کشور باشد.

پزشکیان ادامه داد: در بسیاری از موارد، ملاحظات بنده معطوف به آن است که مبادا موضعی برخلاف نگاه و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب تلقی شود و به وحدت کشور لطمه وارد کند. از این رو، همواره تلاش کرده‌ام جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان نظام مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

رئیس جمهور مهم‌ترین تهدید پیش روی کشور را تلاش برای ایجاد شکاف‌های داخلی و دامن زدن به دوگانگی‌های سیاسی و اجتماعی دانست و اظهار داشت: امروز بزرگ‌ترین چالش ما، تلاش برخی برای ایجاد گسست و شکاف در درون جامعه است؛ موضوعی که دشمن نیز دقیقاً در انتظار آن است. کسانی که خود را مدافع ولایت و رهبری می‌دانند، بیش از دیگران باید به سیاست‌ها، چارچوب‌ها و تصمیمات رسمی کشور پایبند باشند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تصمیمات کلان کشور باید از مجاری قانونی اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که نمایندگان تمامی ارکان حاکمیت از جمله رهبری عالیقدر در آن حضور دارند و سیاست‌های کلان باید از آن مسیر ابلاغ شود. نمی‌توان خواسته‌ها و برداشت‌های شخصی را به عنوان مطالبه عمومی مطرح کرد و با فشار رسانه‌ای یا سیاسی درصدد تحمیل آن بر ساختار تصمیم‌گیری کشور برآمد؛ زیرا این همان شکافی است که دشمن به دنبال ایجاد آن است.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور دولت اظهار داشت: دغدغه نخست من، ایران و مردم ایران است؛ اینکه عدالت، برابری و رفتار منصفانه در جامعه تحقق یابد. برای من پذیرفتنی نیست که در جایگاه مسئولیت قرار داشته باشم اما بخشی از مردم با مشکلات معیشتی جدی مواجه باشند و شب را با شکم گرسنه به صبح برسانند.

پزشکیان همچنین با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های فرهنگی و اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: وقتی بخشی از جوانان ما در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند، نمی‌توان همه مسئولیت را متوجه آن‌ها دانست. این نسل در نظام آموزشی، فرهنگی و اجتماعی ما رشد کرده است. بنابراین پیش از هر چیز باید سهم خود را در شکل‌گیری این وضعیت بپذیریم و برای اصلاح آن اقدام کنیم. نخستین گام در این مسیر نیز دستیابی به زبان مشترک و نگاه مشترک در مواجهه با مسائل اجتماعی است.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و دینی کشور افزود: با وجود برخورداری از بیش از ۸۰ هزار مسجد در سراسر کشور و در اختیار داشتن ظرفیت‌های ارزشمند دینی و فرهنگی، باید از خود بپرسیم چرا نتوانسته‌ایم پیوند مؤثری میان نسل جوان و این ظرفیت‌ها برقرار کنیم. اگر ارزش‌هایی همچون عدالت، انصاف، احترام به کرامت مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان محور عمل قرار گیرد، زمینه جذب و همراهی جوانان نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

مذاکرات؛ در چارچوب تصمیمات حاکمیتی، تحت هدایت رهبری عالیقدر و با هدف تأمین منافع ملی

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح رویکرد دولت در حوزه مذاکرات و سیاست خارجی، بر ضرورت حرکت در چارچوب تصمیمات نهادهای قانونی کشور تأکید کرد و گفت که هیچ فرد یا جریانی نباید خود را فراتر از سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری بداند.

پزشکیان اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی به این جمع‌بندی رسیده است که مسیر گفت‌وگو باید دنبال شود. رسانه ملی در حالی بیانات رهبری شهید در خصوص‌عدم مذاکره را مکرر پخش می‌کند که بنده در مقطعی با ایشان درباره ضرورت خروج کشور از وضعیت فرسایشی «نه جنگ، نه صلح» گفت‌وگو کردم و ایشان نیز در همان مقطع مجوز پیگیری مذاکرات عزتمندانه را صادر کرده بودند.

رئیس جمهور با اشاره به تحلیل‌های غیر واقعی برخی رسانه در خصوص رفتار برخی کشورها در جریان جنگ اخیر افزود: تحولات اخیر نشان داد که هیچ کشوری بیش از خود ما دغدغه منافع ایران را ندارد و به جز خدای متعال به هیچ کس نباید متکی باشیم.

پزشکیان تصریح کرد: در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نخواهیم آورد، اما در برابر ملت ایران و مطالبات مشروع آنان خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم. البته منظور از مردم، همه مردم ایران هستند، نه یک جریان یا گروه خاص.

پزشکیان تأکید کرد: اگر به وحدت و انسجام ملی باور داریم و اگر مدعی تبعیت از ولایت هستیم، باید تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را که برآیند نظر تمامی ارکان نظام است، مبنای عمل قرار دهیم.

رئیس جمهور با انتقاد و گلایه مندی شدید از برخی برخوردها با تیم مذاکره‌کننده گفت: مایه تأسف است که افرادی که در چارچوب مأموریت‌های رسمی و با هدف صیانت از منافع ملی و عزت کشور در حال انجام وظیفه هستند، با برچسب‌هایی نظیر خیانت یا وطن‌فروشی مواجه شوند. نقد و مطالبه‌گری حق طبیعی جامعه است، اما تخریب کسانی که مأموریت مبتنی بر قانون به عهده دارند به دور از انصاف و مردانگی است.

پزشکیان افزود: ما به دنبال آن هستیم که از مسیر حفظ اقتدار ملی، برای کشور گشایش ایجاد و منافع مردم را تأمین کنیم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: درباره مذاکرات، مصوبه شورای عالی امنیت ملی ملاک عمل است و هر آنچه مورد تأیید و صلاحدید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، برای همه ما لازم‌الاتباع خواهد بود. حتی اگر نظر شخصی بنده متفاوت باشد، خود را موظف به تبعیت از تصمیم نهایی نظام می‌دانم چرا که معتقدم ایشان بر اساس دور اندیشی و همفکری با عقلای کشور و در نظر گرفتن مصالح و منافع ملت تصمیم خواهند گرفت نه تحت فشار جریانهای سیاسی خاص.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت برای حفظ منافع کشور و مردم تلخ زبانی‌ها را به جان میخرد تصریح کرد: ما با تمام وجود برای خدمت به کشور و مردم عزیزمان و همچنین آرمانها و ارزشهای واقعی خود آمده‌ایم نه ارزش‌های کاذب و غیر واقعی.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به شایعات مطرح شده در خصوص استعفا، تصریح کرد که بنده شخصاً برای کار و تلاش و خدمتگزاری به مردم کشور هیچ تردیدی به خود راه نداده‌ام و اگر به پیش از انتخابات هم بازگردیم و این باور را داشته باشم که با آمدنم می‌توانم گره‌ای از مشکلات کشور و مردم باز کنم قطعاً باز هم خواهم آمد.

اقتصاد و معیشت مردم؛ محور اصلی دغدغه‌های دولت

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح رویکرد دولت در حوزه اقتصاد و معیشت، تأکید کرد که مهم‌ترین اولویت دولت، بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش فشارهای اقتصادی جنگ اخیر بر خانوارهاست.

پزشکیان اظهار داشت: امروز بخش‌هایی از جامعه با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو هستند؛ در حالی که برخی افراد بدون آنکه آثار تورم و دشواری‌های اقتصادی را در زندگی خود لمس کنند، صرفاً به بیان شعارها و دیدگاه‌هایی می‌پردازند که هزینه‌ای برای آنان ندارد و از سوی دیگر زندگی‌های مرفه دارند و تورم به معیشت آنان لطمه نمی‌زند.

رئیس جمهور افزود: مهم‌ترین دغدغه دولت در شرایط کنونی، حل مشکلات معیشتی مردم، مقابله با فساد، رانت و بی‌عدالتی است. اگر در این حوزه‌ها موفق عمل نکنیم، نمی‌توانیم مدعی تحقق ارزش‌های اساسی و آرمان‌های مورد تأکید اسلام، انقلاب و نظام باشیم.

پزشکیان با اشاره به آثار جنگ بر اقتصاد کشور تصریح کرد: خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی، کاهش بخشی از درآمدهای صادراتی و مالیاتی، افزایش فشار بر بازار کار و در عین حال ضرورت افزایش میزان حمایت‌های معیشتی از مردم، مسئولیت دولت را دوچندان کرده است. ما برای شعار دادن در این جایگاه قرار نگرفته‌ایم؛ وظیفه ما حل مسائل مردم است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تحقق انسجام اجتماعی بدون توجه به معیشت مردم امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: پیش‌نیاز حفظ وحدت و انسجام ملی آن است که جمهوری اسلامی بتواند در حوزه‌هایی همچون معیشت، مسکن، اشتغال و رفاه عمومی پاسخگوی نیازهای مردم باشد. بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی نیز ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و اگر در مدیریت این حوزه‌ها موفق نباشیم، نباید مشکلات را صرفاً متوجه مردم بدانیم.

پزشکیان با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه اصلاحات ساختاری افزود: دولت هرگز معتقد به شوک‌درمانی و تحمیل هزینه‌های ناگهانی به مردم نیست، اما در عین حال بر این باور است که تداوم برخی رویه‌های ناعادلانه نیز قابل دفاع نیست. رویکرد ما واقعی‌سازی تدریجی و عادلانه قیمت‌ها با هدف برقراری عدالت در نظام توزیع منابع است.

رئیس جمهور تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت افرادی که مصرف بیشتری در حوزه انرژی دارند، از یارانه بیشتری نیز برخوردار شوند و عملاً از منابعی استفاده کنند که متعلق به همه مردم است. عدالت اقتضا می‌کند هر فرد متناسب با میزان مصرف خود هزینه بپردازد و منابع عمومی در خدمت اقشار کم‌برخوردار قرار گیرد.

پزشکیان همچنین با دفاع از سیاست دولت در اصلاح نظام توزیع ارز کالاهای اساسی گفت: رویکرد دولت در این حوزه حذف بسترهای فسادزا و مقابله با رانت بوده است، نه ایجاد شوک اقتصادی. واقعیت این است که بخشی از سازوکارهای پیشین توزیع ارز، زمینه شکل‌گیری رانت و بهره‌مندی‌های ناعادلانه را فراهم کرده بود و استمرار چنین روندی به صلاح کشور نبود.

رئیس جمهور افزود: منتقدان این تصمیم باید توضیح دهند که چرا سیاست‌هایی که زمینه‌ساز فساد و رانت بوده‌اند، باید همچنان ادامه پیدا می‌کردند. دولت وظیفه دارد از منابع عمومی صیانت کند و اجازه ندهد منافع ملی در مسیرهای غیرشفاف هزینه شود.

پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیریت کشور در شرایط جنگ

پزشکیان در ادامه با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ و مسئولیت دولت در حفظ ثبات و اداره امور عمومی، نقش پشتیبانی و حمایت از نیروهای مسلح را یکی از وظایف اساسی دولت برشمرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه امروز تمامی ارکان حاکمیت استحکام خود را حفظ کرده‌اند و نیروهای مسلح با اقتدار در برابر دشمن ایستاده‌اند، حاصل هماهنگی و انجام مسئولیت همه بخش‌های کشور از جمله دولت در حوزه پشتیبانی و حمایت بوده است.

پزشکیان افزود: دولت خود را موظف می‌داند از نیروهایی که برای دفاع از کشور و امنیت مردم در میدان حضور دارند، حمایت کند. نمی‌توان از رزمندگانی که جان خود را برای دفاع از میهن در طبق اخلاص گذاشته‌اند انتظار ایستادگی داشت اما در حوزه پشتیبانی، امکانات و نیازهای آنان را نادیده گرفت.

رئیس‌جمهور در عین حال بر ضرورت واقع‌بینی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: در کنار حمایت از نیروهای مسلح، باید نسبت میان مأموریت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. تصمیمات راهبردی باید بر مبنای عقلانیت، محاسبه دقیق و در نظر گرفتن توان ملی اتخاذ شود.

دیپلماسی همسایگی؛ راهبرد دولت برای تقویت ثبات و منافع ملی

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سیاست دولت در توسعه روابط با کشورهای همسایه پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست خارجی کشور به ویژه در مقطع فعلی دانست.

رئیس جمهور با اشاره به بهبود روابط منطقه‌ای در ماه‌های اخیر اظهار داشت: خوشبختانه به رغم وقایع اخیر با تلاشهای صورت گرفته ارتباطات بسیار خوبی با کشورهای همسایه برقرار شده است. این رویکرد در امتداد سیاست‌های کلان مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد و دولت نیز با جدیت آن را دنبال می‌کند.

پزشکیان افزود: وقتی می‌توان از مسیر توسعه روابط با همسایگان، بخش مهمی از مسائل و نیازهای کشور را حل‌وفصل کرد، دلیلی برای ایجاد تنش یا کاهش سطح همکاری‌ها وجود ندارد. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی مهمی را در اختیار کشور قرار دهد.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی انتقادها نسبت به مواضع خود درباره کشورهای منطقه گفت: پیش از این نیز گفته‌ام و امروز نیز بر همان موضع تأکید دارم که از بابت قرار گرفتن کشورهای همسایه در معرض تبعات اقدامات نظامی ابراز تأسف می‌کنم. البته هدف عملیات ما پایگاه‌های آمریکا در خاک این کشورها بوده است، اما در عین حال معتقدیم نباید اجازه داد کشورهای اسلامی در مسیر اختلاف و تقابل با یکدیگر قرار گیرند.

پزشکیان تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایجاد شکاف میان کشورهای منطقه و بسیج آن‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. سیاست دولت در نقطه مقابل این راهبرد قرار دارد و مبتنی بر گفت‌وگو، تعامل و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است.

رئیس جمهور افزود: خوشبختانه بخش مهمی از تلاش‌های دیپلماتیک کشور در هفته‌های اخیر نتایج مثبتی به همراه داشته و بسیاری از مسائل و سوءتفاهم‌ها با کشورهای حوزه خلیج فارس در مسیر حل‌وفصل قرار گرفته است.

مذاکرات در کنار توجه و اهتمام ویژه به توسعه ظرفیت‌های ملی

پزشکیان با تأکید بر اینکه مذاکرات تنها یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی است، تصریح کرد که دولت همزمان مسیرهای مختلفی را برای تقویت اقتصاد و ارتقای جایگاه کشور دنبال می‌کند.

رئیس جمهور اظهار داشت: در حالی که مسیر گفت‌وگو و مذاکره را دنبال می‌کنیم، همزمان در حال فعال‌سازی ظرفیت‌های متعدد داخلی و خارجی برای توسعه کشور نیز هستیم. مذاکره به معنای چشم‌پوشی از اصول نیست و جمهوری اسلامی ایران در برابر هیچ‌گونه زورگویی و فشار غیرقانونی سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

پزشکیان افزود: دفاع از منافع ملی و حفظ اقتدار کشور در چارچوب مذاکره نیز رویکردی محدود به دولت نیست، بلکه تمامی ارکان حاکمیت در این زمینه دارای نگاه و هدف مشترک هستند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی تدابیر اتخاذشده برای مدیریت کشور در شرایط خاص نیز اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این مقطع ابتکارات و سازوکارهایی را طراحی کردند تا فرآیند تصمیم‌گیری در شرایطی که محدودیت‌های امنیتی وجود داشته و دارد، با سرعت و کارآمدی بیشتری دنبال شود.

تاب‌آوری ملی و عبور موفق کشور از شرایط جنگ با مجاهدت مردم و مسئولان

پزشکیان در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوران جنگ، تاب‌آوری کشور را نتیجه تلاش شبانه‌روزی مدیران و همراهی مردم دانست و اظهار داشت: اگر امروز کشور توانسته است از یکی از پیچیده‌ترین مقاطع خود عبور کند، این موفقیت حاصل تلاش مجاهدانه مدیران، مسئولان دولت و همه کسانی است که در سخت‌ترین شرایط، اداره کشور را بر عهده داشتند.

رئیس جمهور افزود: بخش قابل توجهی از تحلیل‌های رسانه‌های بیگانه نیز حاکی از آن است که دشمن در ارزیابی خود از توان دولت و ظرفیت‌های کشور دچار خطای محاسباتی شده بود و تصور می‌کرد ساختار اداره کشور در برابر فشارها آسیب‌پذیر است؛ در حالی که دولت با حمایت و پشتیبانی ملت توانست کشور را از این مرحله با موفقیت عبور دهد.

تثبیت دستاوردهای ملی از مسیر بهبود معیشت مردم

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران جایگاه و قدرت خود را در سطح منطقه و جهان به اثبات رسانده و همه دنیا نیز اذعان دارند که ایران پیروز این نبرد بوده و توانسته است از این آزمون سربلند خارج شود.

پزشکیان در عین حال تأکید کرد: حفظ و تثبیت این دستاوردها صرفاً در عرصه سیاسی و امنیتی معنا پیدا نمی‌کند، بلکه باید در زندگی روزمره مردم نیز نمود پیدا کند. اگر مشکلات اقتصادی و تورم افزایش یابد و امید اجتماعی کاهش پیدا کند، این مسئله می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس‌جمهور افزود: همین مردمی که در در بیش از ۱۰۰ روز گذشته و در سخت‌ترین شرایط از کشور و نظام حمایت کردند، اگر با تورم و مشکلات اقتصادی پی در پی مواجه باشند نیز ممکن است دلسرد و ناراضی شوند. بنابر این دولت خود را موظف می‌داند تمام توان خود را برای بهبود شرایط زندگی آنان به کار گیرد.

پزشکیان تأکید کرد: باید امید را در جامعه تقویت کنیم، اما این امید باید بر پایه واقعیت‌ها باشد، نه وعده‌های غیرواقعی و انتظارات غیرقابل تحقق.

مدیریت ناترازی انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف

رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود به موضوع ناترازی انرژی و ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف پرداخت و گفت: در ماه‌های گذشته، وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشور و صنعت با همکاری و تلاش مستمر توانسته‌اند با وجود ناترازی‌های قابل توجه و همچنین آسیب‌های ناشی از جنگ به بخشی از زیرساخت‌های انرژی، شرایط را مدیریت کنند.

پزشکیان افزود: عبور موفق از این شرایط نیازمند همراهی مردم و مشارکت عمومی در اصلاح الگوی مصرف است. رسانه‌ها نیز در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و می‌توانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف ایفا کنند.

رئیس جمهور با اشاره به آموزه‌های دینی در این زمینه تصریح کرد: فرهنگ دینی ما نیز همواره بر پرهیز از اسراف و مصرف مسئولانه تأکید داشته است و این موضوع باید به یک مطالبه عمومی و رفتار اجتماعی تبدیل شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تلاش‌های صورت‌گرفته، اطمینان داریم که در صورت همراهی مردم و رعایت الگوی صحیح مصرف، کشور از چالش‌های حوزه انرژی نیز عبور خواهد کرد و بخش تولید، صنعت و خانوارها در زمستان با مشکل جدی مواجه نخواهند شد.

رئیس جمهور در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه برای روایت تحولات جنگ، انعکاس اقدامات دولت و ایفای نقش در آگاهی‌بخشی عمومی، بر ضرورت تداوم همکاری دولت و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت که دولت مسائل و مشکلات صنفی و مالی فعالان رسانه‌ای را پیگیری خواهد کرد.

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