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رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم:

پاسخگویی و عذرخواهی از مردم در صورت بروز مشکل بخش جدایی‌ناپذیر خدمت‌رسانی است

پاسخگویی و عذرخواهی از مردم در صورت بروز مشکل بخش جدایی‌ناپذیر خدمت‌رسانی است
کد خبر : 1798982
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رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم تأکید کرد: پاسخگوبودن و عذرخواهی از مردم در صورت بروز مشکل، بخش جدایی‌ناپذیر خدمت‌رسانی بی‌منتی است که رئیس‌جمهور ‎پزشکیان همیشه از مسئولین خواسته است.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از روز گذشته چند بانک دچار اختلال موقت شدند. همه این بانک‌ها ضمن عذرخواهی از مردم،گام‌به‌گام و منسجم روند رفع مشکل را اطلاع‌رسانی می‌کنند.

پاسخگوبودن و عذرخواهی از مردم در صورت بروز مشکل، بخش جدایی‌ناپذیر خدمت‌رسانی بی‌منتی است که رئیس‌جمهور ‎پزشکیان همیشه از مسئولین خواسته است.»

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