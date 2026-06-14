به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از روز گذشته چند بانک دچار اختلال موقت شدند. همه این بانک‌ها ضمن عذرخواهی از مردم،گام‌به‌گام و منسجم روند رفع مشکل را اطلاع‌رسانی می‌کنند.

پاسخگوبودن و عذرخواهی از مردم در صورت بروز مشکل، بخش جدایی‌ناپذیر خدمت‌رسانی بی‌منتی است که رئیس‌جمهور ‎پزشکیان همیشه از مسئولین خواسته است.»