رئیس امور اطلاعرسانی دولت چهاردهم:
پاسخگویی و عذرخواهی از مردم در صورت بروز مشکل بخش جداییناپذیر خدمترسانی است
رئیس امور اطلاعرسانی دولت چهاردهم تأکید کرد: پاسخگوبودن و عذرخواهی از مردم در صورت بروز مشکل، بخش جداییناپذیر خدمترسانی بیمنتی است که رئیسجمهور پزشکیان همیشه از مسئولین خواسته است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت چهاردهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از روز گذشته چند بانک دچار اختلال موقت شدند. همه این بانکها ضمن عذرخواهی از مردم،گامبهگام و منسجم روند رفع مشکل را اطلاعرسانی میکنند.
پاسخگوبودن و عذرخواهی از مردم در صورت بروز مشکل، بخش جداییناپذیر خدمترسانی بیمنتی است که رئیسجمهور پزشکیان همیشه از مسئولین خواسته است.»