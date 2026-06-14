رفیعزاده:
ارزیابی ساختاری برخی نهادها پس از جنگ آغاز شده است
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در چارچوب سیاستهای کلان اصلاح ساختار اداری و ارتقای بهرهوری در بخش عمومی، موضوع کوچکسازی دولت و بازآرایی تشکیلات اجرایی، با اتکا به تجربیات پیشین و الزامات شرایط کنونی کشور، در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده با تأکید بر اصلاح ساختارهای کلان دولت در جهت ارتقای کارآمدی نظام اداری گفت:در راستای اصلاح ساختار اداری و ارتقای بهرهوری در بخش عمومی، پیشازاین نیز اقداماتی نظیر بازنگری در ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی، اصلاحات ساختاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساماندهی تشکیلات وزارت راه و شهرسازی، و همچنین کاهش، ادغام یا انحلال برخی شوراها و نهادهای موازی، بهمنظور ارتقای انسجام سازمانی و جلوگیری از پراکندگی وظایف انجام شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: هدف از تداوم و تعمیق این رویکرد، کاهش هزینههای جاری دولت، حذف موازیکاریها، چابکسازی دستگاههای اجرایی، افزایش شفافیت در فرایندها و در نهایت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم میباشد. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بعد از جنگ نیز، بررسی و ارزیابی ساختاری برخی نهادها از جمله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در دستور کار قرار گرفته تا از طریق بهینهسازی مأموریتها، تمرکز بر کارکردهای راهبردی و حذف فعالیتهای غیرضرور، زمینه ارتقای کارآمدی فراهم گردد.
رفیعزاده در ادامه گفت: این سیاستها باید بهگونهای برنامهریزی و عملیاتی شود که ضمن حفظ و حتی تقویت کارآمدی نظام اداری، از گسترش بیرویه تشکیلات دولتی جلوگیری بهعملآمده و منابع محدود کشور به سمت امور زیربنایی، توسعهای و اولویتدار هدایت شود.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اهتمام سازمان اداری و استخدامی کشور بر ادامه مسیر اصلاح ساختار و منطقیسازی ساختارهای کلان دولت گفت: در این میان، ارتقای رضایتمندی کارکردی ذینفعان، افزایش بهرهوری منابع انسانی، و صیانت از سرمایههای ارزی کشور از مهمترین اهداف این سیاست اصلاح ساختاری محسوب میشود که تحقق آنها نیازمند رویکردی علمی، تدریجی و مبتنی بر ارزیابیهای دقیق کارشناسی و همچنین همراهی سایر نهادها در این مسیر است.