کتاب کارنامه ایستادگی، گزارش عملکرد دولت همزمان با نخستین سالگرد جنگ ۱۲ روزه منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب کارنامه ایستادگی، به مناسبت نخستین سالگرد جنگ ۱۲ روزه گزارش عملکرد دولت چهاردهم در جنگ تحمیلی دوم از سوی معاونت مطالعات دفتر هیأت دولت منتشر شد.

مطالب این گزارش فاز نخست از بررسی کارنامه دولت چهاردهم در جنگ است که تنها به عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه می‌پردازد و اکنون پس از طی زمان محرمانگی، در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

هدف اصلی از تدوین این اثر، ثبت دقیق و مستند عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در شرایط بی‌سابقه جنگ تحمیلی دوم بوده است.

پس از اعلام آتش بس در تیرماه ۱۴۰۴، دبیر هیئت دولت با قید فوریت طی مکاتبه رسمی از کلیه وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست جمهوری و همچنین استانداری‌های سراسر کشور خواست تا گزارش جامعی از عملکرد خود در دوران جنگ تهیه و به دفتر هیأت دولت ارسال کنند که این امر منجر به جمع‌آوری هزاران صفحه گزارش رسمی شد که طیف وسیعی از اقدامات اجرایی در سطوح کلان میانی و عملیاتی را پوشش می‌داد.

تیم تدوین به منظور ایجاد یک روایت معتبر از تلاش‌های مدیریتی گذشته، فرآیندی نظام‌مند طراحی کرد که شامل کارشناسان و پژوهشگران مجرب بود و با مطالعه عمیق گزارش‌ها، بر اقدامات عملیاتی مؤثر تمرکز نموده و از ثبت داده‌های صرفاً مدیریتی پرهیز کرده تا تصمیمات اجرایی ملموس را استخراج کند.

در این فرایند، گزارش‌های نهادهای مرکزی بر شناسایی چالش‌ها و طبقه‌بندی مداخلات مدیریتی متمرکز شد، در حالی که برای گزارش‌های استانی، الگویی نتیجه‌محور با تأکید بر دستاوردهای عینی تدوین گردید.

پس از تکمیل این مرحله، با یکپارچه‌سازی خروجی‌ها و اعمال استانداردهای یکسان، انسجام ساختاری را ایجاد کردند و الگوهای جغرافیایی عملکرد را شناسایی و طبقه‌بندی کردند.

سرانجام گزارش نهایی در جلسه رسمی هیأت دولت با حضور رئیس جمهور و اعضای کابینه ارائه شد. نه تنها مورد تأیید و استقبال قرار گرفت که به عنوان الگویی برای مستندسازی بحران‌های آتی توصیه شد.

در این گزارش که درس‌هایی از مدیریت بحران در جنگ بیان شده است به تحلیل عملکرد هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی و همچنین عملکرد استانداری‌ها به عنوان میدان‌داران بحران پرداخته شده و نیز از نقاط عطف و کور به همراه درس‌هایی برای فردا سخن به میان آمده است و در واقع تصویری از ظرفیت‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور در سخت‌ترین شرایط اداره کشور را ارائه می‌دهد.

پرداختن به کارنامه دولت چهاردهم در جنگ تحمیلی سوم یز مجال دیگری می‌طلبد که در دستور کار معاونت مطالعات دفتر هیأت دولت قرار گرفته و پس از جمع‌آوری اسناد و داده‌های مربوطه تحلیل، تدوین و منتشر خواهد شد اما شایان ذکر است که گزارش فوق‌الذکر به عنوان الگویی برای مدیریت جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت.

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