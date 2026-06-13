به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر محسن رضایی شامگاه جمعه ۲۲ خرداد در مراسم نخستین سالگرد شهادت سپهبد غلامعلی رشید و فرزند شهیدش حجت‌الاسلام محمدامین رشید در دزفول، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به جایگاهی رسیده که در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت و این دستاورد نتیجه سال‌ها مقاومت، ایثار و تلاش فرماندهان و رزمندگان کشور است.

وی با اشاره به نقش شهید رشید در تقویت ساختار دفاعی کشور افزود: این فرمانده شهید از جمله چهره‌های مؤثر در طراحی و پیشبرد راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی بود و سهم قابل توجهی در شکل‌گیری توان موشکی و نظامی کشور داشت.

رضایی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: دشمنان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه، دستاوردهای ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهند، اما هوشیاری مردم و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی مانع تحقق این اهداف خواهد شد.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس ادامه داد: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در سال‌های گذشته موجب افزایش اعتبار و جایگاه کشور در سطح جهانی شده و این مسیر با تکیه بر توان داخلی و سرمایه انسانی کشور ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، وی در پایان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سپهبد شهید غلامعلی رشید گفت: شناخت و معرفی ابعاد مختلف زندگی، مدیریت و مجاهدت‌های این فرمانده برجسته برای نسل‌های آینده ضرورتی انکارناپذیر است.

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