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رضایی:

هیچ معادله‌ای در منطقه بدون ایران قابل حل نیست

هیچ معادله‌ای در منطقه بدون ایران قابل حل نیست
کد خبر : 1798095
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یک فرمانده دفاع مقدس با بیان این که شهید رشید از جمله چهره‌های مؤثر در طراحی و پیشبرد راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی بود، گفت: شناخت و معرفی ابعاد مختلف زندگی این شهید برای نسل‌های آینده ضرورتی انکارناپذیر است.

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر محسن رضایی شامگاه جمعه ۲۲ خرداد در مراسم نخستین سالگرد شهادت سپهبد غلامعلی رشید و فرزند شهیدش حجت‌الاسلام محمدامین رشید در دزفول، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به جایگاهی رسیده که در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت و این دستاورد نتیجه سال‌ها مقاومت، ایثار و تلاش فرماندهان و رزمندگان کشور است.

وی با اشاره به نقش شهید رشید در تقویت ساختار دفاعی کشور افزود: این فرمانده شهید از جمله چهره‌های مؤثر در طراحی و پیشبرد راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی بود و سهم قابل توجهی در شکل‌گیری توان موشکی و نظامی کشور داشت.

رضایی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: دشمنان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه، دستاوردهای ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهند، اما هوشیاری مردم و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی مانع تحقق این اهداف خواهد شد.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس ادامه داد: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در سال‌های گذشته موجب افزایش اعتبار و جایگاه کشور در سطح جهانی شده و این مسیر با تکیه بر توان داخلی و سرمایه انسانی کشور ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، وی در پایان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سپهبد شهید غلامعلی رشید گفت: شناخت و معرفی ابعاد مختلف زندگی، مدیریت و مجاهدت‌های این فرمانده برجسته برای نسل‌های آینده ضرورتی انکارناپذیر است.

 

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