به گزارش ایلنا، علی زلقی، دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی مسجدسلیمان اظهار کرد: به محض اطلاع از حادثه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و بررسی‌های اولیه در این خصوص انجام شد.