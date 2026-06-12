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ورود دستگاه قضایی به موضوع آتش‌سوزی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی در مسجدسلیمان

ورود دستگاه قضایی به موضوع آتش‌سوزی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی در مسجدسلیمان
کد خبر : 1798033
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دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان از ورود دستگاه قضایی به حادثه آتش‌سوزی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی زلقی، دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی مسجدسلیمان اظهار کرد: به محض اطلاع از حادثه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و بررسی‌های اولیه در این خصوص انجام شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، علت وقوع آتش‌سوزی اتصال برق کولر بوده که در ادامه به سایر بخش‌های مرکز سرایت کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان با اشاره به وضعیت مددجویان این مرکز گفت: در پی این حادثه ۱۷ نفر از بیماران برای بررسی‌های پزشکی به بیمارستان‌های شفا و ۲۲ بهمن منتقل شدند که خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد بوده و در حال ترخیص هستند.

زلقی تصریح کرد: تنها یک نفر از بیماران به دلیل مشکل تنفسی ناشی از استنشاق دود در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

وی تأکید کرد: ابعاد مختلف حادثه در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

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