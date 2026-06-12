به گزارش ایلنا، آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه قم در خطبه‌های این هفته با اشاره به تغییر راهبرد ها، و تعریف و اعمال سیاست‌های جدید از طرف انقلاب اسلامی گفت: سیاست و راهبرد‌های انقلاب اسلامی پس از جنگ تحمیلی سوم شامل سیاست‌های جدیدی است که همه بر آمده از هدایت‌های رهبر شهید و ادامه دادن این مسیر توسط رهبر معظم انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته همواره با گروهک ها، توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن روبه رو بوده گفت: در جنگ رمضان تغییر معادله و سیاست جدیدی در انقلاب رخ داد و مواجه و هماوردی نظامی با قدرت شیطانی اتفاق افتاد و جنگ سوم باعث شد تا ترس مواجه با آمریکا ریخته شود و در سیاست جدید، پاسخ قاطع به دشمن در میدان جنگ ادامه خواهد یافت.

امام جمعه قم گفت: عده‌ای در کشور دائم از ترس درگیری با آمریکا حرف می‌زدند و اینکه در روز اول مواجه با آمریکا هر کشوری از پای در می‌آید، اما در این جنگ ملت ایران با نیرومند‌ترین قدرت نظامی دنیا وارد جنگ شد و بدون ترس به کار خود ادامه داد.

وی تاکید کرد: حرکت در منطقه برای کوتاه کردن دست آمریکا آغاز شده است و ملت با این سیاست جدید آمریکا را از منطقه بیرون خواهند کرد.

آیت الله اعرافی اعمال جنگ منطقه‌ای و فراگیر را دیگر سیاست و راهبرد جدید انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: در سیاست جدید دایره جنگ در منطقه غرب آسیا است و ضربه زدن به تمام منافع و نقاط آمریکا پیش بینی شده و پس از گسترش دایره جنگ، جبهه دیگری هم وجود دارد که در منطقه و فرا منطقه گشوده خواهد شد.

خطیب جمعه قم با تاکید بر اینکه در طول ۴۷ سال گذشته در جنوب خلیج فارس سیاست کشور صبر راهبردی در برابر خیانت‌های دولت‌های وابسته و حقیر بود افزود: ما در برابر دولت‌های جنوب خلیج فارس صبر پیشه کردیم، اما آنان به جهان اسلام خیانت کردند و از پشت خنجر زدند و در سیاست جدید کوبیدن پایگاه‌های آمریکا در این کشور‌ها ادامه خواهد یافت.

وی افزود: اگر پس از این، دولت‌های جنوب خلیج فارس درست عمل کنند، ما بهترین دوست‌های آنان هستیم و در صورت ادامه دشمنی، سرکوب پایگاه‌های آمریکا در این کشور‌ها سیاست قطعی جمهوری اسلامی خواهد بود.

آیت الله اعرافی سیاست جدید جبهه انقلاب اسلامی را وحدت ساحات عنوان کرد و افزود: در این سیاست به هم پیوستگی جبهه‌ها و وحدت ساحات جبهه مقاومت در جنگ و صلح است و وحدت ساحات ادامه خواهد یافت و ظرفیت‌های جدیدی هم وجود دارد که در این مناطق دشمن را به عقب خواهد راند.

وی تاکید کرد: تنگه هرمز حق طبیعی و قانونی ماست و در این خصوص قیمت نفت گلوی اقتصادی دنیا را فشرد؛ از این رو در مواجه با دشمن برگه‌های جدیدی وجود دارد که در زمان مناسب رو خواهد شد.

امام جمعه قم به اجرای سیاست جنگ ترکیبی و نامتقارن از طرف نیرو‌های مسلح به عنوان تدبیر جدید جنگی اشاره کرد و گفت: سیاست جنگی کشور در مواجه با دشمن جنگ نامتقارن است و نیرو‌های مسلح برای رویارویی در جنگ زمینی و دریایی آمادگی دارند و تدابیر لازم در این مورد اندیشیده شده است.

آیت الله اعرافی تاکید کرد: بی اعتمادی مطلق به دشمن در مذاکره، سیاست اصلی انقلاب اسلامی است و دشمن ما در تجارب مختلف نشان داده که خیانتکار است و انقلاب اسلامی به گفتگوی دشمن اعتماد ندارد و مسئولان ما نباید دچار خطای محاسباتی شوند و باید بی اعتمادی خود را به دشمن نشان دهیم.

وی تصریح کرد: مردم از رمضان تا محرم هر شب با زن و بچه در سراسر کشور در میدان حضور داشتند و بر انگیختگی و رستاخیز حضور در بیش از ۱۰۰ شب ادامه یافت و هر زمان که لازم باشد مردم برای دفاع از کشور در صحنه آماده‌اند.

خطیب جمعه قم اداره کشور با عزت و مقاومت حسینی، توجه به اقتصاد مقاومتی و سروسامان دادن به اقتصاد کشور را وظیفه دولت دانست و گفت: مردم هم وظیفه همراهی و حمایت از دولت را دارند و باید پشت دولت بایستند. از طرفی نیرو‌های مسلح هم پای کار هستند و مسیر ارتقا تجهیزات نظامی را ادامه خواهند داد.

وی در پایان با اشاره به در پیش بودن ماه محرم گفت: موکب‌ها وظیفه اتصال حسینیه و خیابان را بر عهده دارند و روحانیت هم برای محرم و صفر وظیفه دارند موج تبلیغی ایجاد کنند و برای تقویت و تبیین جبهه انقلاب و روشنگری به هر نقطه از داخل و خارج کشور عزیمت کنند.